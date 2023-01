El momento en el que Silvia Abril aprovechó la gala de los Feroz para pedirle trabajo a Pedro Almodóvar: "Mi gente llamará a tu gente"

La actriz y cómica Silvia Abril fue la encargada de presentar la gala de los Premios Feroz y lo hizo con su habitual buen humor y retranca, a menudo interactuando con el público de la sala.

En una de esas ocasiones la actriz quiso hablar con el director Pedro Almodóvar que recibía un homenaje con el Premio Feroz de Honor al cineasta. El problema vino cuando justo el cineasta se había levantado de su mesa. "Habrá ido al baño, la próstata...", dijo divertida Silvia Abril.

Finalmente el director apareció y se reunieron en medio del salón donde se celebraba la gala. "Qué bien que estés presentando la gala tú sola, lo estás haciendo muy bien, chica", le dijo el director.

"Tú también lo estás haciendo bien", le respondió con sorna la cómica, a lo que Almodóvar, muy metido en duelo de ingenio, seguía: "Te refieres a los últimos 40 años...".

"Yo no me esperaba este premio...", confesaba durante la conversación Almodóvar, tras lo que Silvia Abril aprovechaba el momento: "Yo creo que se han precipitado, es prematuro, porque tu mejor película todavía no las has hecho... conmigo".

"Los premios a toda la carrera tienen fama de que te retiran, pero no, porque tenemos que trabajar tú y yo", aceptaba el cineasta, a lo que Silvia Abril respondía cerrando detalles: "Mi gente se va a poner en contacto con tu gente".

Tras hacerse ambos un 'selfie', la actriz dijo que lo iba a subir a redes sociales. "Y pongo hashtag #SeVienenCositas, #NuevaChicaAlmodóvar, #nuevosProyectos". Para acabar, la actriz se despidió con un "ya te llamaremos, Pedro".