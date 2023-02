El veto a los cazas podría limitar la utilidad de los tanques en Ucrania: "Si no hay cobertura aérea, no cambiarán el curso de la guerra"

Con los tanques en medio de rápidas reparaciones, los militares ucranianos preparándose para manejarlos y la logística a punto de definirse, Ucrania ha puesto en conocimiento de los líderes mundiales cual será siguiente paso del apoyo occidental en la guerra: los aviones de combate. El Ejército ucraniano continúa en la búsqueda del material militar que le ayude a combatir a la tropas rusas y el dominio del espacio aéreo ha sido desde los inicios de la invasión rusa una repetida petición del Gobierno de Volodímir Zelenski.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksei Reznikov, reconoce que los aviones de combate occidentales son el siguiente punto en su "lista de deseos" y el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, asegura tener "señales positivas" sobre el posible suministro de aviones de combate por parte de Polonia; hoy erguido como el principal altavoz de las peticiones ucranianas en el exterior.

"Si se ha dado el visto bueno a los tanques, es necesaria la aviación, porque los tanques no van a cambiar el curso de la guerra si no tienen una cobertura aérea", explica a 20minutos María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. "Es necesaria esa protección para lanzar combates realmente eficaces".

¿Accederán los países occidentales?

El envío de estos aviones no parece tan sencillo y algunos países como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido han confirmado este martes que esta petición no será atendida. Tras varias semanas de presiones y finalmente acceder a entregar los carros de combate Leopard, el líder alemán Olaf Scholz ha tachado de "irracionales" las peticiones de Kiev. "Es extraño que se esté produciendo este debate. Es necesario una discusión seria, no una competición de ofertas en la que los motivos políticos internos desempeñen un papel más importante que el apoyo a Ucrania", ha dicho el canciller alemán.

En el mismo sentido se ha expresado el presidente de EEUU, Joe Biden. Preguntado sobre la posibilidad de que provean a Ucrania de cazas F-16s, de fabricación estadounidense, el mandatario se ha negado rotundamente, respondiendo a la prensa con un sobrio "no".

Con todo, lo cierto es que algo parecido ocurrió hace unos meses con el envío de tanques, algo que ha terminado sucediendo. "Será la misma dinámica", afirma a este medio Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontifica Comillas ICADE. "Primero dirán que no y luego, poco a poco, irán cediendo hasta que digan que accederán a enviarlos".

¿Qué implicaciones tendría?

Sobre la capacidad de influir decisivamente en el devenir de la guerra no hay una respuesta clara. Como se ha adelantado con el envío de tanques, el envío de cazas ayudaría a frenar al Ejército ruso, pero será complicado que se convierta en una aportación definitiva para llevar a Ucrania a la victoria militar.

Para Pérez del Pozo, este envío complementará la entrega de los tanques, ya que, según la profesora, "no enviar aviación significaría limitar mucho las posibilidades y el alcance real que pueden tener los tanques" en el cambio del curso de la guerra. La capacidad de los carros de combate no será tal "si no tienen una gran fuerza en capacitación de las personas que van dentro de ellos, además de contar con repuestos, combustible, mantenimiento, piezas de artillería, etc.", afirma.

Así mismo, esto "establece por parte de los países occidentales un control en el desarrollo del conflicto" y "le permite periodificarlo" ante una posible nueva ofensiva rusa, que del Pozo marca en torno al 24 de febrero, en el aniversario del inicio de la guerra. Si esto sucede, los tanques no habrían llegado a tiempo, dado que las previsiones apuntan a finales de marzo o principio de abril.

Por otro lado, Alberto Priego considera que los aviones tendrían "menos influencia que los tanques" en la guerra y serán "menos decisivos". "Probablemente habrá menos problema a la hora de enviarlos, pero no es fácil manejar un avión y hará falta cierta preparación", advierte Priego, que asegura que pese a ello toda aportación será positiva.

La cuestión del tiempo de preparación que requiere la formación de un piloto ha sido otro de los argumentos de algunos países como Reino Unido, que descartan el envío de cazas al considerar que "no sería práctico".

F-16 que pide Zelenski. Carlos Gámez

La aviación rusa: ¿por qué casi no se ha utilizado?

Si algo ha confirmado la guerra en Ucrania ha sido el uso de drones. Y si algo ha sorprendido es la escasa actividad de los aviones de combate. Así lo reconoce el coronel retirado y exagregado de Defensa español en Rusia y Ucrania, Manuel Morato: "Sorprende que no se haya utilizado más la aviación, pero puede ser por muchas razones, una de ellas que no quisieran producir daños mayores, pensando en que esas zonas las iban a tener que gestionar después".

Aunque todos los expertos consultados por este medio confiesan que para saber con certeza por qué Rusia no ha usado más su Fuerza Aérea hay que acceder a una información que todavía no es pública, reconocen que las causas pueden ser variadas. Así, Alberto Priego apunta a la propia defensa ucraniana: "Han cerrado muy bien el espacio aéreo. Fue uno de los principales problemas al principio. Si hubieran tenido capacidad para sobrevolar el país y castigar a la población, probablemente hoy la situación sería muy distinta".

Pérez del Pozo asevera que Rusia tiene varios puntos débiles en su capacidad aérea, puesto que usarla es costosa y "ahora lo que a la Federación rusa le interesa es abaratar los costes, por eso los drones son un arma muy fácil de utilizar, porque son más baratos y no tienen coste humano entre los atacantes". Es por ello que a Rusia el uso de aeronaves no tripuladas le permite "minar de manera más sencilla el apoyo y la propia resistencia de la población civil ucraniana".

¿Escalarán más las tensiones entre la OTAN y Rusia?

Mientras tanto, Rusia advierte de que tanto el envío de tanques como de aviones supondrán un aumento de las tensiones con los países occidentales, a los que considera que tras esta decisión ya son parte activa del conflicto. "En general vemos un enfoque extremadamente agresivo de los representantes de los países bálticos y Polonia, ellos evidentemente están dispuestos hacer todo para provocar un incremento de la confrontación y por lo visto no han pensado en las consecuencias", ha dicho este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov

Esta declaración se produce después de que el presidente lituano Gitanas Nauseda, llamara este martes a Occidente a suministrar a Ucrania misiles de largo alcance y cazas, asegurando que había que "cruzar las líneas rojas". Peskov señaló que se torna evidente "el potencial incremento de la implicación de Occidente en este conflicto", aunque quiso aclarar que "esto no cambiaría el curso de los acontecimientos".

"Probablemente Rusia tendrá que aumentar el uso de sus aviones si se envían los de los países aliados, porque esto permitiría a Ucrania atacar a las fuerzas que tiene Rusia en el mar de Azov, por lo tanto, habría un salto cualitativo considerable", asegura Pérez del Pozo. "Cualquier ataque puede llegar a Crimea, y esa es una línea roja para Rusia", advierte la profesora de la UCM, que añade que esta puede ser una de las causas por las que Estados Unidos podría haber tratado de limitar la capacidad del material que entregaba a Ucrania, para que precisamente no pudieran llegar a Crimea.

El peligro que puede conllevar esta decisión es "que Rusia decida escalar el conflicto", alerta Priego, aunque añade que "llevan amenazando con escalar la guerra, prácticamente desde el día 24 de febrero, y realmente no lo han hecho", por lo que considera que "es más retórica que otra cosa".