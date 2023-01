El pasado fin de semana tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios Feroz, los galardones que reconocen a las mejores producciones audiovisuales españolas tanto en cine como en televisión. Sin embargo, este 2023, el evento ha quedado completamente empañado por la denuncia de dos agresiones sexuales.

Este lunes, Bibiana Fernández se ha sentado en la mesa de actualidad de El programa de Ana Rosa para contar cómo vivió la celebración y, aunque ha destacado que no se quedó a la fiesta posterior en la que, presuntamente, sucedieron las agresiones, sí coincidió con Jedet en el tren de vuelta de Zaragoza a Madrid.

"Cuando la vi, me acerqué y me dijo 'vengo de comisaría'", ha comentado la colaboradora del matinal de Telecinco que, además, ha reconocido que en ese momento no le dio la importancia suficiente a la declaración de su compañera, pues se trata de una frase que ella usa a menudo con el actor Pepón Nieto para destacar que ha pasado una noche difícil de olvidar.

"Tengo que decir que si hubo un tocamiento, violencia o alguien intentó aprovecharse de alguien, estoy absolutamente a favor de Jedet y de cualquiera que haga este tipo de denuncia. En defensa de los premios Feroz tengo que decir que fue una entrega perfecta", ha apuntado Bibiana.

"Hubo un momento en que alguien me dio un 'pico', pero también La Terremoto me dio seis 'picos' esa noche. Hubo como un segundo intento que me pareció que iba un poco más allá, pero no sé si es el mismo hombre porque cuando se acabaron los premios yo ya estaba como la reina de Inglaterra cuando ponía el bolso en el suelo y decía 'sacadme de aquí'", ha agregado.

La colaboradora ha apuntado que, en el momento en que Jedet le dijo que venía de denunciar que alguien le había tocado el pecho durante la fiesta, no le supo dar la importancia que realmente tenía el suceso y que no fue hasta que vio los informativos cuando se dio cuenta de la gravedad: "Si alguien viene y te toca las tetas, lo normal es que denuncies. Lo que sí es bueno es que el protocolo ahora funciona y la seguridad se presentó en la discoteca y se produjo la detención".

Asimismo, Bibiana Fernández ha recalcado que en el andén de la estación había demasiada gente, algunos de ellos borrachos: "Yo sí le pregunté lo que había pasado y ella me contó, pero con el barullo no percibí la gravedad. Ella venía en ese momento de comisaría". Además, Patricia Pardo ha explicado que la supuesta agresión se produjo entre las 4:00 horas y las 6:00 horas y la detención se produjo sobre las 7:00 horas.