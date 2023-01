Antonio Montero, devastado, rompe en llanto al recordar la muerte de su madre en mitad de la pandemia: "Fue una gran tragedia"

El debate de este domingo de Pesadilla en el paraíso tocó los corazones de todos. Antonio Montero rompió en llanto al recordar el fallecimiento de su madre, víctima de Alzheimer, y las circunstancias en las que ocurrieron, la cuarentena por el Covid-19.

Durante la emisión del programa, la presentadora Nagore Robles había animado a los participantes a "dejar ir" los errores del pasado. Ante esto, el colaborador de Sálvame no pudo evitar recordar aquel duro momento en el que perdió a su progenitora. "Falleció cuando empezó el coronavirus después de 17 años padeciendo Alzheimer. Fue una gran tragedia en la familia. La enfermedad fue muy dura y la muerte prácticamente una liberación", expresó el periodista.

A su madre le encantaba viajar y uno de sus deseos era visitar México, un sueño que ambos tenían en común y del que Antonio se arrepiente de no haber podido cumplir. Aunque al colaborador le hubiera encantado llevar a su madre a México explicó que el viaje no fue posible porque ambos se veían constantemente y con el Alzheimer su aventura quedó en un segundo plano.

"Me hubiera gustado hacer ese viaje con ella para hablar porque nunca me senté a hablar con ella, para saber cómo estaba, si había sido feliz", desveló entre lágrimas el madrileño.

La muerte de su madre le tomó por sorpresa y, de hecho, es algo que aún le cuesta asimilar. "Cuando murió, no podía llorar. Se la llevaron dos personas vestidas de blanco con el traje este y no sabíamos ni a dónde se la llevaban. Eso se tiene que vivir para saberlo", lamentó el colaborador.

La hermana de Antonio, Ana, no pudo evitar romper a llorar al ver a su hermano devastado. Ella reveló que la situación que vivieron fue muy dolorosa. "Cuando se puso malita no me dejaban entrar en casa, estaba desde el jardín, la veía desde la ventana pero no podía entrar. Estuvimos cinco días desde la ventana viéndola morirse pero sin poder darle la mano", expresó.

En el plató, Sandra Barneda y sus colaboradores se vinieron abajo al escuchar el relato de ambos hermanos y la barcelonés aprovechó el momento para expresar unas emotivas palabras. "Ya nos hemos olvidado de la pandemia y de esas despedidas que no fueron despedidas, que fueron terribles para muchísima gente. Un beso y un abrazo por toda esa gente que se sintió tan sola. Fue un horror mundial que no nos pudiésemos despedir y que tus seres queridos falleciesen solos", expuso.