El 'youtuber' MrBeast se vuelve viral tras pagarles la cirugía ocular a 1.000 pacientes

En un mundo en el que la filantropía está más a la orden del día que nunca porque la diferencia entre las clases sociales cada vez es más alta, hay quienes aún tienen en la cabeza esa clase de acciones que ayudan a hacer la vida un poco más sencilla para todos. Entre este grupo se encuentra el youtuber MrBeast, quien se ha hecho un increíble hueco en YouTube haciendo vídeos que traten un tema crucial: la bondad.

El último de ellos, además, ha sorprendido incluso a sus más de 130 millones de suscriptores en todo el mundo, logrando más de 40 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

En dicho vídeo, Jimmy Donaldson, su verdadero nombre, ayudó a curarles la ceguera a 1.000 pacientes aleatorios pagando de su bolsilllo la operación y el tratamiento, dado que en Estados Unidos, donde reside, toda la sanidad está privatizada.

Sin embargo, no todos los pacientes son estadounidenses, sino de muchas partes del mundo: Namibia, México, Vietnam, Kenia, Honduras, Jamaica, Indonesia, Brasil... "Casi la mitad de las personas con ceguera curable no tienen acceso a dicha cirugía", explica al comienzo del vídeo, explicando que la operación apenas si tarda 10 minutos en muchos de los casos, dado que se trata de succionar el cristalino mediante una pequeña incisión y reemplazarlo por uno artificial.

La mayoría de los pacientes no se creen el resultado final, como un padre que solo quería poder ver a su hijo o un hombre que, a pesar de su edad, necesitaba volver a trabajar en su tienda y sin embargo no era capaz de distinguir los billetes. Ahora bien, no se quedaban ahí las sorpresas.

Para asegurarse de que la operación había sido un éxito, el youtuber les ha hecho algunos regalos que tenían que leer, como un texto que decía que un hombre había ganado 10.000 dólares, el cual le entregan en un maletín; uno de sus mayores fans, que no solo vuelve a ver sino al que le ha pagado 50.000 dólares de beca universitaria (también la educación está privatizada); o un joven que no podía conducir y al que le ha comprado un Tesla.

Como no podía ser de otro modo, las redes le han reconocido la labor auspiciándolo como el ejemplo a seguir para el resto de youtubers y de aspirantes a ídem, puesto que muchos de los actuales, a pesar de amasar grandes cantidades de dinero, no piensan tanto en los más desfavorecidos.