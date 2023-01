Alejandra Rubio, a punto de llorar, anuncia que ha roto con su novio, Carlos Agüera, y los motivos: "No sé cómo decirlo"

Visiblemente nerviosa, y a punto de llorar, pero segura del paso que iba a dar, Alejandra Rubio decidió confesar ante la audiencia de Telecinco este domingo que ha roto con su novio, Carlos Agüera.

La hija de Terelu se sentó junto a Emma García en Fiesta para desvelar los motivos que han llevado a la ya expareja a tomar esta decisión. "No sé cómo decirlo", señala en un primer instante la joven, que luego se armó de valor para detallar qué ha pasado.

Así, Alejandra dijo que no hay "ningún motivo en concreto" que haya provocado este abrupto final, sino que ha tenido mucho que ver el estilo de vida de cada uno. "Las diferencias de vida", resumió Alejandra. "Él no vivía aquí, y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado. Al final mi vida es pública y la suya, no", detalló.

Sin embargo, se trata de una ruptura amistosa, tal y como contó Alejandra: "Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho y he sido muy feliz con él. Nos llevamos fenomenal, estoy supercontenta. Tenemos superbuena relación, nuestras familias tienen muy buena relación, y eso seguirá siendo así siempre. Nos queremos muchísimo".

Preguntada por su reacción cada vez que había rumores, la televisiva señaló: "En Navidad seguíamos juntos, dije la verdad", señaló. Sin embargo, no las pasaron juntos. "Él se fue a pasar la Navidad con su familia y yo me quedé con la mía, quería estar aquí en Madrid con mi abuela, pasar esos días con ella".

Sobre una posible reconciliación, argumentó: "La vida da muchas vueltas, nunca se sabe. Ahora mismo no puedo decir lo que puede pasar. Nos queremos muchísimo los dos, pero ya está".