Bronca de 'Fiesta' a Ana María Aldón por no darles la exclusiva de su divorcio de Ortega Cano: "Firmamos hace 10 días"

"Esto parece un juicio". Con esa frase, dicha por Ana María Aldón, se puede resumir lo que preparó Fiesta para ella en la tarde del domingo. El programa de Telecinco la sentó en medio de la presentadora, Emma García, y el resto de colaboradores, que preguntaron por turnos sobre las recientes noticias sobre su divorcio de Ortega Cano.

Esta misma semana, Paloma García Pelayo, en El programa de Ana Rosa, daba la noticia de que la diseñadora y el torero ya habían firmado el divorcio. Algo a lo que este domingo se enfrentó la exsuperviviente en el programa donde colabora.

Aldón se enfrentó a los colaboradores de Fiesta, que, casi al completo, la acusaron de no ser leal al programa y de haberse callado esta noticia tan importante.

"Yo felicito a Paloma García Pelayo por haber descubierto que nos habíamos divorciado, pero lo que me extraña es que haya tardado más de una semana en enterarse", señaló Ana María, que desveló: "Firmamos el divorcio hace ya diez días y nadie, excepto ella, parecía saberlo".

Ana María Aldón siguió defendiéndose, asegurando que ella no ha sido la quien ha filtrado la noticia para que Paloma lo contase: "Yo no se lo había contado ni a mi hija, ni siquiera lo sabían mis hermanos. Yo puedo asegurar que de mi boca no ha salido esa información".

Pese a todo, los colaboradores se mostraban disgustados con ella. "Se llama remar a favor del programa" dijo, indignada, Beatriz Cortázar. No solo ella, sino la propia dirección reconoció que le hubiera gustado enterarse por la protagonista. Incluso Emma García opinó: "Yo creo que podrías habérnoslo contado con toda naturalidad. 'Mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo', y listo".