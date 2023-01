Roberto Leal desvela los estragos de presentar 'OT': de su cambio físico a los ataques en redes

Roberto Leal es uno de los presentadores más queridos de la pequeña pantalla. Desde que saltara a la fama al ponerse al frente de España Directo, el andaluz ha pasado por diferentes formatos, la mayoría de ellos con éxito.

Uno de ellos, sin duda, fue Operación Triunfo, en 2017. El talent musical volvía a la televisión de la mano de TVE, que decidió contar con Roberto como maestro de ceremonias, lo que supuso un verdadero salto cualitativo para él como presentador.

De esa etapa ha hablado Leal en el podcast de Laura Escanes. En él ha hablado del notable cambio físico que vivió durante su estancia en el concurso musical de La 1, donde vivió una transformación de la que aún se muestra sorprendido.

"Es cierto que tuve un cambio físico real. Yo tenía el color del pelo marroncito y me empezaron a salir muchas canas por la presión que sentí de pronto. No sé si hay una explicación científica que me pueda dar algún profesional. No sé si será real o no que, cuando te pasa algo potente, te salen canas, pero yo lo sentí así", dijo sobre lo que conlleva situarse en el foco mediático por presentar un gran formato. "Este cambio era estar absolutamente en el centro del foco", reconoció.

El presentador, que hoy triunfa en Antena 3 de la mano de Pasapalabra y El Desafío, también habló de las críticas y los comentarios despectivos que recibió de algunos seguidores del programa. "Recibí muchos mensajes en los que me cuestionaban. Pero hombre, si ese es el que da paso a los platos de comida en el programa ese. ¡Ese cómo va a presentar...!", recordó.

Echando la vista atrás, dice sobre aquello. "Gracias a eso he conseguir vivir tranquila sin tener la lupa encima y es lo que más me tranquiliza. "Cuando te ponen al principio, todo es eso. Al que le gustas mucho, para siempre, al que no...", reflexionó.

Ahora vive una etapa completamente diferente pero igual de exitosa con el concurso diario en Antena 3 en el que admite estar "superfeliz".