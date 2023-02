Candela Peña: "Me aterra que el sistema necesite gente para colgarle etiquetas"

En un despacho frío y aséptico aguarda la gerente, interpretada por Pilar Castro, tras una gran mesa de reuniones. Traje negro, pelo recogido en una cola y deportivas blancas.

GERENTE: Emma. Pasa. Siéntate, ¿cómo estás?

​

EMMA: Todo bien.

​

Candela Peña es la empleada y toma asiento con desconfianza. Así comienzan las catorce escenas que constituyen Contracciones, la obra de Mike Bartlett que dirige Israel Solá y se representa en el Teatro Pavón. Catorce conversaciones de despacho, o más bien interrogatorios, donde asistimos a la cesión continua del asalariado. Un terreno ganado paulatina y amablemente por la gerente, con una sonrisa vacía, avanzando hasta alcanzar la sumisión más disparatada.

Nos atiende Candela Peña un gélido mediodía en el primer piso del Pavón, poco antes del último ensayo antes de estrenar. Es una de nuestras mejores actrices, con una naturalidad que parece surgir de la intuición pero se cimenta en el trabajo, bordando todos los papeles que caen en sus manos, desde aquella aparición fulgurante como protagonista en Hola, ¿estás sola? (1995), hasta este papel de una trabajadora a la que se acorrala hasta la desesperación. Huye de las etiquetas porque ninguna es justa, ni lo pretende. Su valía artística no cabe en un post-it.

Candela Peña en las butacas del Teatro Pavón Bieito Alvarez Atanes

¿Qué nos sugiere Contracciones en cuanto a nuestras relaciones sociales?Es una distopía laboral que el espectador no debe ver de manera realista. No deja de ser una relación entre un sádico y una persona sometida. Eso se puede extrapolar a cualquier tipo de relación: personal, profesional, de amistad o de pareja. Se trata de cuánto el sistema está dispuesto a apretar para conseguir de ti lo que desea; y hasta dónde un trabajador puede ceder. Además, ceder una primera vez hace que te vayan apretando más y tu supervivencia depende de hasta dónde eres capaz de llevarlo. El embudo se va estrechando.

¿Cómo son los dos personajes de esta función?En realidad, le damos voz a un sistema enfermo. Nuestra ideología nos ha hecho ofrecer cierta resistencia para componer los personajes. Creo que cualquier sádico antes ha sido sometido y prefiere someter antes de que le sometan. Ese sería el personaje que interpreta Pilar Castro, y yo interpreto la otra parte: el empleado. Por mucho que queramos defender nuestra dignidad frente el capitalismo, todos estamos dentro del sistema, por duro, por punky que seas, acabas teniendo que ceder.



"Yo me he visto en el despacho de un director, que no me conocía absolutamente de nada, y me decía: 'Júrame que te portarás bien'"

Candela Peña en las escaleras del Teatro Pavón Bieito Álvarez Atanes

¿Hay similitudes entre las dinámicas de una oficina. como las que vemos en Contracciones, y las relaciones en el mundo del cine, televisión, etc.?Yo nunca he trabajado en oficina, pero los actores tienen muy poco espacio, porque los guiones ya ni te los pasan. O les das el sí con el capítulo uno, o mañana abren casting. Si no eres tú, será otro. Varias experiencias durante los dos últimos años me han hecho escoger este texto. Yo me he visto en el despacho de un director, que no me conocía absolutamente de nada, y me decía "júrame que te portarás bien".



Es una situación que parece sacada de esta función.Claro, justamente por eso estoy haciéndola. El sistema te puede poner en duda como actriz, pero tú no puedes poner en duda al sistema. Les conviene tener unas personas fácilmente etiquetables, para que puedan decir, "si no aceptas te va pasar lo que a ésta". Por hablar te ponen la etiqueta en la oreja de "hablar es sinónimo de problemas". Luego son directores que van de gente de izquierdas, integradora, sexualmente libre y fíjate.

¿Esto le ha pasado más veces en su relación con productores?No, no, yo siempre he tenido una relación extraordinaria, porque a mí me encanta mi profesión, me dedico a hacer mis trabajos lo mejor que puedo, a venderlos y trataros a vosotros lo mejor que puedo, para que tú escribas algo que llegue a la gente. Pero yo no estoy en la cabeza de los demás. Si las personas se hacen una idea sobre mí que no corresponde con lo que soy, no puedo ir puerta por puerta a desmentirlo. Y a la prensa también le gusta mucho vender un titular. El otro día hice un montón de entrevistas, y luego leo los titulares y… En el fondo, a la gente le gusta llamar la atención o incendiar.

Candela Peña (María del Pilar Peña Sánchez) Gavá (Barcelona), 1973. Sus inicios profesionales fueron en el programa musical Sputnik de TV3 y en el cine con 'Días contados' (1994). Ha estado nominada ocho veces a los premios Goya y obtenido tres estatuillas: dos por Mejor interpretación de reparto en 'Te doy mis ojos' (2004) y 'Una pistola en cada mano' (2013); en 2005 recibió un Goya como actriz protagonista por 'Princesas', dirigida por Fernando León de Aranoa. Su hijo Román nació el 31 de octubre de 2011,​ pocos días después de la muerte del padre de ella. En 2020 ganó el Premio Feroz a la mejor actriz protagonista de una serie por 'Hierro'.

Pilar Castro y Candela Peña protagonizan 'Contracciones' Teatro Pavón

Trabajar con una amiga como Pilar Castro, ¿cómo ayuda a llevar a cabo una función como Contracciones?Ayuda mucho a la vida en general. No estamos trabajando juntas por amistad, sino porque es una actriz a la que admiro y respeto. Viajar con ella, en un aspecto creativo y también físico, es una gozada. Nos conocemos hace muchísimo pero aquí estamos como actrices. De hecho, ¡tenemos ganas de que acabe esto para poder quedar como Candela y Pilar!

¿De dónde parte la idea de esta función?

El texto de Contracciones me lo pasó Pilar hace cinco años. El verano pasado, ella salía de una serie y quería hacer un monólogo; y a mí no me llamaban desde hacía dos años y quería escribir algo. Comencé a escribir una función que se llamaba Problemáticas (ríe), pero me di cuenta de que ahora era el momento de Contracciones. Los proyectos me acaban escogiendo a mí, no yo a ellos. Gracias al Grupo Luchana, que se ha quedado con el Teatro Pavón, hemos podido hacerlo ahora en enero. También apremiaba una necesidad mía, no lo voy a ocultar.



¿Se plantea dedicar más tiempo al teatro a partir de ahora?Sí, porque levantar un proyecto audiovisual es de una complejidad que la gente ni se lo imagina. El teatro es un refugio porque es mucho más fácil de hacer. Otra dificultad añadida es que las mujeres, a partir de cierta edad...

¿Es muy diferente la presión entre hacer una película o una serie, y subirse al escenario?

El audiovisual tú lo ruedas en una isla, lejos de todo el mundo, y luego lo cuelgan y la gente lo ve en sus casas. Es una cosa muy distante. Lo haces para tu equipo. Aquí cada día hay seiscientas o setecientas personas que vienen a verte y han pagado una entrada. Es una responsabilidad de tú a tú.

"Nadie cuenta realmente quién es y si dices lo que piensas te tachan de problemática"

Candela Peña interpreta a Emma en 'Contracciones', de Mike Bartlett David González

¿Cree que la creación audiovisual está conducida por las grandes plataformas? ¿Hay espacio para la creación independiente?Esta función me la he llevado a esas grandes corporaciones o plataformas que, por un lado son fantásticas porque proporcionan muchísimo trabajo, pero te lo proporcionan de una manera concreta. Como guionista vas siendo conducido a contar lo que ellos quieren que tú cuentes. Como consumidor igual.



¿Qué es lo que menos le gusta de la sociedad actual, de la vida que llevamos?Que nadie cuenta realmente quién es y cuando hablas desde tu verdad, por decir lo que piensas, te tachan de problemática. Me aterra que el sistema necesite a gente para colgarle etiquetas que no merece.

Jamás el poder había tenido tanta información sobre nuestros gustos y hábitos de vida. ¿Le asusta esta exposición?A mí no me ha sucedido nunca, porque con mi intimidad soy bastante celosa. Lo único es que el año pasado me vi inmersa en amenazas por las redes sociales. Pero sí, cada vez estás más accesible. Cualquier tiene un teléfono móvil y en la soledad de un cuarto o de su cabeza, en su complejo vital, puede escribir lo que quiera sin pensar en la repercusión en el corazón de otra persona.

"Si yo tuviera ahora dieciséis años sería influencer, instagramer... o como se llame, y me habría puesto a contar mis cosas"

Candela Peña en el Teatro Pavón Bieito Álvarez Atanes

Cuando de pequeña le daba la murga a sus padres en el bar que regentaban, le mandaban al cine. ¿Ahora qué habrían hecho?Fíjate, lo he pensado muchas veces. Si yo tuviera ahora dieciséis años sería influencer, instagramer… o como se llame. Le habría dado la vuelta al teléfono y me hubiera puesto a hablar y contar mis cosas. Ese hubiera sido el vehículo. Yo ahora cuelgo fotos pero me da mucho corte ponerme a hablar con gente que no sé quiénes son. En mi casa no había televisión, ni teléfono, y yo tenía que estimular mi mente. Ese cine me salvó la vida, me convirtió en quien soy.

"Un actor no es alguien con una copa de cóctel en la cubierta de un velero. Esta profesión es de pico y pala"

Candela Peña y Pilar Castro en 'Contracciones' de Mike Bartlett Teatro Pavón

¿Cómo recuerda su llegada a Madrid en los años noventa?Yo venía de Gavá, con mi compañero Juan Carlos Bellido, que trabajaba en un banco. Llegamos a la casa de una señora de Ronda que nos alquilaba una habitación, cerca de Cuatro Caminos. La primera película que vi fue Jamón Jamón -Bigas Luna. 1992-, y al día siguiente fui a hacer las pruebas de acceso con Corazza ¡y allí estaban Javier Bardem y Jordi Mollá en clase! Tuve la suerte de encontrar un grupo que estimuló mi carrera y sigue haciéndolo. Veo los trabajos de Javier y me llena de orgullo, pero también recuerdo a otros que se han quedado por el camino. Llevo desde los 18 años, tengo 48 y sigo haciendo pruebas. La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, mi última película, me la gané con prueba. No me parece en absoluto criticable, pero siempre que haya podido leer el texto completo que me ofrecen, claro. La gente tiene muy idealizada esta profesión, pero esto es de pico y pala. Un actor no es alguien con una copa de cóctel en la cubierta de un velero. Esa fantasía es probable que con diecisiete años yo también la tuviera, pero no es así.

En La Isla Interior (2009) comparte cartel con Cristina Marcos. Ella hace el papel de una actriz de series que se ha venido de Canarias a Madrid. Es muy popular pero está profundamente sola. ¿Estas soledades paradójicas se dan a menudo en la vida de actor?Depende de lo sociable que uno sea. Yo no he sido una actriz que me relacione mucho. Voy a mis estrenos y luego ejerzo más de vida normal. No quiero darle más importancia a nuestra profesión que la de entretener y me siento orgullosa de ser actriz en situaciones, por ejemplo, como la pandemia. Todo el mundo en casa y la gente, ¿qué hizo?: consumir cultura, música, literatura… Se le dio un valor a nuestra profesión, pero eso se ha olvidado rápido. Como se ha olvidado muy rápido que a la gente a la que salíamos a aplaudir ahora la están echando de sus puestos. Todo es muy efímero. Pilar se fue el otro día con su madre de ochenta años y estuvieron 10 horas esperando en Urgencias. Esto es terrible. Quejarnos podemos hacerlo de mil formas.



"Tengo la sensación de ser la chica de Gavá que pensaba que si hacía algo bien le iban a volver a llamar, pero eso no siempre ocurre"

Candela Peña en un fotograma de 'La boda de Rosa' (2020) de Icíar Bollaín .

Cuando en 2013 recogió su tercer Goya por la película de Cesc Gay, Una pistola en cada mano, hizo un llamamiento para que se le ofreciera trabajo. ¿Tan mal estaba en ese momento la profesión?Aquel momento es el de ahora también. Yo no he rodado desde el año 2020. Por eso quería hacer esta función. Sigo teniendo la sensación de ser la chica de Gavá que pensaba que si hacía algo bien le iban a volver a llamar, pero eso no siempre ocurre. Eso te hace plantearte hasta qué punto el grado de entrega tiene que ser tan alto, porque yo me meto emocionalmente en los proyectos y mañana no eres más que un número. Has hecho una serie que ha funcionado realmente bien. Has ganado todos los premios, te has portado bien, lo has vendido y luego levantas el teléfono y… nada.

A veces, ni se tiene la delicadeza de responder a los correos personalizados.Imagínate que eres actriz, tienes tres premios Goya, algo que debe avalar tu carrera, y no te quieren pasar los textos, ni los guiones. ¡El sistema es clasista! De repente llega alguien conocidísimo, Cate Blanchett, por ejemplo, y se los darían. A Javier Bardem, se los darían. Si a mí no me avala mi carrera, ¿la que viene por detrás con treinta años qué hace?

"Levantar esta función no va a cambiar el sistema, pero podemos sacudirlo un poco a través del arte"

Diseño de iluminación de Rodrigo Ortega para 'Contracciones' Teatro Pavón

¿A qué dedica el tiempo cuando tiene una temporada de descanso?Escribir muchísimo. Estar con alguien que salió de mi cuerpo y me encanta estar con él. Rodearme de mis amigos y recibir todo el amor que pueda. Me encanta ir a la isla de El Hierro. Tuve un accidente muy duro allí que me obligó a consumir morfina, y aquello me hizo hablar con el océano. ¡Llegó un momento en que el océano me contestaba! Entonces se estableció un vínculo brutal con El Hierro. ¡Pero tengo que ganar dinero para poder ir! (ríe).