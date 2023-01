Dimite el alcalde del pueblo más arruinado de España por tener que afrontar una multa

Hasta esta semana, Manuel Gutiérrez era alcalde de Alburquerque, un pequeño municipio de la provincia de Badajoz de poco más de 5.000 habitantes y que está considerado el ayuntamiento más arruinado de España. Tras llegar al poder después de una moción de censura, Gutiérrez no ha durado ni un año en el cargo, ya que esta semana ha anunciado su renuncia a la alcaldía.

Según explicó el propio Gutiérrez en un pleno, el motivo de su dimisión se debe a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), y que le condena a pagar con su patrimonio personal "una multa de 1.000 euros cada 20 días" por un contencioso que una vecina de la localidad inició en 2005 contra el ayuntamiento, regido en aquel momento por Ángel Vadillo.

El año pasado, cuando la alcaldesa era María Luisa Murillo, el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Badajoz dictó un auto por el que acordaba imponer a la regidora una multa por incumplir la sentencia que obligaba al ayuntamiento a reparar una vivienda en ruinas que perjudicaba a los propietarios de la casa de al lado.

Manuel Gutiérrez, de Independientes por Alburquerque (IPAL), llegó al cargo hace tan solo ocho meses, tras presentar una moción de censura en mayo junto al PSOE que arrebató la alcaldía a María Luisa Murillo. En ese momento, la situación del ayuntamiento se encontraba en una situación crítica, con una deuda acumulada superior a los 15 millones de euros e incapaz incluso de pagar las nóminas a sus trabajadores desde hacía, al menos, 12 meses.

La sentencia del juzgado fue recurrida ante el TSJEx, que ahora ha desestimado el recurso y ha obligado a Gutiérrez a acatar esta decisión judicial, ya que no cabe recurso y tampoco es posible que el ayuntamiento se haga cargo de la multa, que debe asumir el alcalde, ha explicado.

"Soy un servidor de Alburquerque y no un político profesional", ha declarado en el momento de anunciar su renuncia, que ha justificado para "no perjudicar no solo mi patrimonio personal, sino el de mi familia". Tras su marcha, el socialista Juan Carlos Prieto se ha convertido en alcalde en funciones de la localidad.

Mientras tanto, Gutiérrez ha indicado que sigue siendo concejal del municipio "y ahora tenemos diez días para convocar un nuevo pleno y elegir al nuevo alcalde".

La portavoz de su grupo (IPAL), Alicia García, ha considerado "injusto" que "la multa recaiga contra quien no tiene la culpa. Se apunta contra la persona que quiere desenredar el entramado que otros construyeron, los causantes de la ruina económica, política y social de este pueblo, que instancias superiores esperemos que no dejen abandonado, que lo saquen de esta situación", manifestó.

Por su parte, el diputado del PP en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, ha señalado al PSOE como el culpable de esta situación. "Fue quien mantuvo a Vadillo y a Murillo pese a la deuda de más de 15 millones de euros, y quienes solo quieren ahora ocultar lo que aquí ha ocurrido en los últimos 25 años, por eso no quiere que se fiscalicen las cuentas, la intervención por parte del Ministerio de Hacienda como proponemos desde el Partido Popular", denunció.