La tragedia de Maribel tras ir a Turquía para operarse el pecho y volver a España sin ningún diente: "Al final lo barato sale caro"

Viajar a Turquía para realizarse retoques estéticos se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo por el bajo coste que supone en comparación con España u otros países. Esa fue la razón por la que Maribel, una vecina de Los Barrios (Cádiz), decidió ir a Estambul y someterse a una cirugía de pecho. Lo que no se imaginaba es que su pesadilla vendría por una intervención con la que no contaba en un principio y que le acabaría costando su dentadura.

En septiembre de 2022, Maribel, de 64 años, empleó sus ahorros para ir a Turquía y operarse el pecho, ya que le salía "mucho más barato", según asegura a 20minutos. Mientras estaba en Estambul, se enteró de una oferta de una clínica dental y decidió aprovecharla para someterse a una cirugía con la que esperaba un resultado, pero terminó quedándose sin ninguno de sus dientes.

"Yo quería cambiarme unos puentes y blanquearme los dientes", señala Maribel, indicando que el dentista le confirmó que lo haría. "Entonces me hicieron la radiografía, me pusieron anestesia y comenzaron a pincharme, pero yo no me estaba enterando de nada", continúa al explicar el proceso en el que le "arrancaron los dientes".

La gaditana explica que ella pensaba que le iban a poner carillas en los dientes, ya que eso era lo que le habían dado a entender. "Estuve como dos o tres horas ahí, y cuando salí tenía la boca llena de puntos y me di cuenta de que no tenía dientes, me los habían arrancado", expone.

Al pedir explicaciones a los responsables, estos le indicaron que no pasaba nada, que volviera en unos cuatro meses y terminarían el proceso. Maribel regresó a España con el convencimiento de que en su segunda visita le colocarían los implantes, sin embargo, cuando volvió este enero, la clínica le tenía preparada una "prótesis enorme, como para un caballo".

"Me intentaron pegar la dentadura en el paladar con resina, pero no había manera, no cuadraba ni con los implantes que me habían puesto arriba y abajo", lamenta al tiempo que manifiesta su pesadumbre por haber confiado en el profesional que la atendió. "Me arrepiento muchísimo de haber conocido esa clínica. Yo tenía la boca perfecta, solo quería mejorarla un poco, y no tiene ningún sentido que alguien tenga los dientes en buenas condiciones y un dentista los quite", agrega.

El pecho me ha salido estupendamente, pero la boca ha sido la mayor desgracia que me ha podido pasar

"El pecho me ha salido estupendamente, pero la boca ha sido la mayor desgracia que me ha podido pasar", confiesa Maribel. Y es que, tal como asegura, su vida ha cambiado por completo desde lo ocurrido, puesto que siente que ya no es la misma que antes: "Yo tenía una sonrisa que me encantaba, todo el día feliz, cantando, pintándome los labios, sacándome fotos... y ahora todas las fotos que me hago son con mascarilla".

El golpe no solo ha sido físico, sino que también le ha afectado psicológicamente hasta el punto de condicionar sus relaciones sociales e, incluso, dormir con una mascarilla puesta. "Además de no poder comer casi nada, tampoco pude celebrar la Navidad con la familia de mi marido, que también es mi familia, porque no quería comer allí por vergüenza. Voy con mascarilla y me la levanto un poco para comer para que no me vean, y también duermo con ella".

No obstante, la mujer comenta que, últimamente, se muestra un poco más porque considera que" hay que echarle cojones" y denunciar que no puede seguir pasando esto. "A mi me está afectando muchísimo, no tengo ganas de nada, aunque la loca fui yo porque me puse en manos de gente que no era profesional", admite, indicando que, entre la operación, los vuelos, alojamiento, etc. se gastó alrededor de 7.000€.

Ahora, Maribel tiene previsto interponer una denuncia y buscar una solución que no le arruine, puesto que le han aseverado que una operación para arreglar el problema rondaría los 9.000€ y con su pensión no tiene suficiente. "Tengo puestas mis esperanzas en que un dentista o alguien me ayude o me aconseje, yo se lo agradecería toda la vida, aunque sea pagando poco a poco", sostiene.

Asimismo, recomienda a las personas interesadas en realizarse este tipo de intervenciones que eviten ir a Turquía y lugares reconocidos por ser económicos y que, en su lugar, apuesten por España: "Es más costoso, pero al final lo barato sale caro".