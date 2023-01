El aviso de un general estadounidense sobre los planes de Putin para el primer aniversario de la guerra: "Será un desastre total"

El próximo 24 de febrero se cumple un año desde que Rusia decidiera invadir su vecina Ucrania. Desde entonces, se está librando un sangriento conflicto sin que haya visos de que acabe en poco tiempo.

Con motivo de la efeméride, Vladimir Putin planea dar un golpe de efecto en el campo de batalla, pero Ben Hodges, excomandante general del Ejército de EE UU en Europa, dice que los rumoreados planes del presidente ruso de movilizar otros 500.000 soldados antes del primer aniversario de su invasión serían un "desastre total".

"No hay una luz brillante en el horizonte para Putin", dijo el teniente general retirado al Daily Express. "Rusia está sufriendo enormes bajas. Moscú todavía no ha podido capturar partes clave de Ucrania a pesar de llevar meses intentándolo", añadió.

Según Hodges, "los planes de movilización masiva de hasta 500.000 soldados serían un gran desastre: es simplemente imposible mover, entrenar, equipar y acomodar a todas estas personas".

Además, este militar cree que no se está teniendo en cuenta el sentir de la ciudadanía: "La población rusa no tiene estómago para esta lucha y no quiere ser parte de ella en absoluto. Estamos empezando a ver más rusos criticándolo por el plan de guerra de Ucrania".

Hodges descarta un intento de golpe interno: "Putin ha pasado los últimos 20 años protegiéndose de ser víctima de un golpe de estado en Rusia, así que no veo un movimiento significativo allí, ya que tiene una infraestructura de seguridad masiva que cierra las protestas", señaló.

"Pero hay un enorme conflicto entre los diversos líderes y facciones que se preguntan cómo será su vida después de que Crimea caiga y Ucrania gane", sostiene el excomandante general.