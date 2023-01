Tu horóscopo diario: sábado 28 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 28 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te espera un día diferente, o por las actividades que vas a realizar o porque en tus relaciones íntimas podría haber alguna novedad importante. Un día diferente o con sorpresas, pero positivo y estimulante. Todo saldrá de forma muy distinta a como lo esperas, aunque al final te alegrarás por ello. Ten cuidado con los gastos.

Tauro

Vas a iniciar este día de forma algo confusa o desconcertante, tal vez un poco bajo de moral. Sin embargo, al final terminará de forma mucho más positiva y feliz, sobre todo en lo que se refiere a los asuntos sentimentales y familiares. Tras una mañana gris e indecisa te espera una tarde de sorpresas muy agradables en lo íntimo.

Géminis

Hoy la Luna no se hallará en armonía y de los doce signos tú estás entre aquellos que más lo van a notar en forma de malestar emocional. Aunque no haya razón para ello tendrás tendencia a sentirte agobiado o atado a una serie de circunstancias que no te gustan. Mal día para las relaciones sentimentales, riesgo de desencuentros.

Cáncer

Vas a tener un día armonioso, placentero o incluso feliz, tan solo con que pongas un poco de tu parte. Una moderada suerte te acompañará tanto en los asuntos mundanos y laborales, si hoy los tuvieras, como sobre todo en el terreno personal. Al menos tú lo sentirás así, del mismo modo que a veces todo va bien y tú te sientes mal.

Leo

Hoy brillarás especialmente en las reuniones, tanto familiares como de amigos. Te sentirás especialmente animado o positivo y te esforzarás porque quienes te acompañan se sientan atendidos y felices. Los astros te favorecen y hoy lo vas a sentir con fuerza, especialmente en la segunda mitad del día. Te espera una gran alegría.

Virgo

Aunque este signo suele tener una personalidad complicada también tiene importantes virtudes y valores, y precisamente hoy va a ser uno de los pocos días que vas a poder mostrar a quienes te rodean lo mejor de ti, tu gran corazón y sincero espíritu de servicio. Cuando te sientes feliz luchas porque tus seres queridos también lo sean.

Libra

Este será uno de los mejores signos del día, sobre todo porque vas a poder gozar de vivencias o acontecimientos inusualmente felices en el terreno sentimental y afectivo en general, que en unos casos serás tu mismo quién las buscarás, mientras que en otros, la gran mayoría, es el destino quien lo pondrá de forma sutil en tu camino.

Escorpio

Te conviene controlar tu carácter, no dejar que tu lado más volcánico o violento se desborde y te juegue una mala pasada. Hoy la Luna no se hallará en armonía con los planetas y a consecuencia de ello tus poderosas y profundas emociones se podrían volver destructivas o autodestructivas. Trata de evitar las peleas de tipo doméstico.

Sagitario

No dejes nunca de ser tu mismo, aunque a menudo en tu entorno encuentres incomprensión o incluso traición. Precisamente la bondad, la generosidad y la nobleza que siempre muestras es lo que te hace brillar, ganarte a la gente y ser alguien especial. No des importancia a los que te envidian, incluso si a veces te hicieran algo de daño.

Capricornio

Aunque se supone que a partir de hoy comienza el fin de semana y el tiempo de descanso, sin embargo, hoy vas a estar muy centrado en asuntos laborales o financieros, te será casi imposible desconectar, ya sea a causa de preocupaciones o porque persigues un objetivo de forma apasionada. Sin embargo, será un día bastante bueno.

Acuario

Empieza el fin de semana, pero si no tienes cuidado te lo podrías encontrar conflictivo. Existe el riesgo de que te enzarces en tensiones o conflictos con tu pareja o familiares más directos, incluyendo tus hijos. No estás dispuesto a pasar ni una, pero tu actitud radical podría traerte más problemas que beneficios, debes relajar las normas.

Piscis

Este va a ser un día ideal para cambiar de aires, ya sea porque tu mismo tomes la iniciativa o, en la mayoría de los casos, que sea el destino el que te saque de tu realidad cotidiana o rutinaria. Posibilidad de algún viaje inesperado, o lo contrario, recibir a un ser querido que llega inesperadamente de muy lejos. Pero va a ser un día bueno.