El artista internacional Robbie Williams pone la voz a la nueva canción It's great to be a cat (Es genial ser un gato en español), creada para celebrar la vida de los gatos y que sonará en los anuncios de Felix, a quién el cantante pone voz, el famoso gato de la marca Nestlé Purina.

Gracias a la inspiración que le proporcionan sus propios gatos y las travesuras de Félix, la superestrella mundial pone su voz en la campaña que ha lanzado la compañía de alimentos para mascotas en toda Europa, en cuyo estreno hemos podido ver como coprotagonista de una canción con el famoso gato blanco y negro.

Así, se puede ver al descarado dúo haciendo de las suyas en el estreno de su nueva colaboración. En el vídeo, Félix le roba el protagonismo a Robbie, quien queda en un segundo plano, mientras intenta grabar la pegadiza canción con una orquesta de fondo.

Robbie Williams explica: “El misterio ha sido desvelado y ya podemos anunciar que soy la nueva voz de Félix. Soy fan de los gatos desde siempre y en mi vida he tenido varios amigos felinos. Por ello, después de haber estudiado su fascinante comportamiento, puedo decir con confianza que es genial ser un gato”.

El vínculo de Robbie Williams con los gatos

El cantante ha reconocido a Purina que de las muchas cosas que quiere hacer "en los pasillos aterciopelados del mundo del espectáculo" uno de ellos es precisamente lo que le ha propuesto la compañía: "Escribir una canción para un anuncio que se te meta en la cabeza y se vuelva pegadiza".

"He visto y experimentado suficientes cosas de gatos como para poder crear esta letra fácilmente", confiesa el cantante. "Creo que los artistas han encontrado una inspiración en los gatos porque hay una elegancia sincera en ellos".

Además, sobre nuestros pequeños felinos, Williams considera que "tienen el corazón de un león" dentro de "esta pequeña carcasa increíblemente especial" y reconoce que "con estos animales nunca se sabe qué están tramando". "Sé que hay algo entre los gatos y yo, que tenemos un vínculo... o tal vez solo vienen a ver si tengo comida, no sé", concluye.