Nacho Cano, sale en defensa de Isabel Díaz Ayuso: "Ha sido la salvadora de este país"

La presentadora de Antena 3 Susana Grisso ha recibido este viernes al artista Nacho Cano en Espejo Público, quien le ha contado que duerme muy pocas horas al día, unas 4-5, que se mantiene a base de yoga y otros deportes, y ha reiterado su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Soy fan de Ayuso", ha especificado.

Cano, que tiene en cartel en Madrid su musical 'Malinche' ha vendido desde hace cuatro meses 110.000 entradas, convirtiéndose en el show musical en castellano que más ha vendido después del de 'Hoy no me puedo levantar'.

Cano ha definido a Malinche como la mayor precursora del cristianismo. Ya que cuando lo abrazó "supuso empezar a vivir en libertad y a sentir lo que era el respeto".

"Es lo que ves. Creo que la vida es mejor con ella incluso para los que no la votan"

El artista ha dicho que tiene intención de convocar becas para talentosos artistas, que recibirían formación en baile urbano, flamenco, actuación y canto, disciplinas fundamentales de Malinche.

Según ha asegurado en Antena 3, la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le apoyó en un momento delicado en plena pandemia. "Mientras que los teatros de todo el mundo cerraban ella los mantuvo abiertos y gracias a ello pude pagar a mis artistas y levantar ahora el musical Malinche", ha dicho.

"Ayuso ha sido la salvadora de este país y creo que a los que les gusta y a los que no le deberían de agradecer mucho porque gracias a ella muchas cosas buenas van a funcionar cada vez mejor". Para Cano, que se considera fan de Ayuso, lo que le más gusta de la presidenta es que no tiene dos discursos. "Es lo que ves. Creo que la vida es mejor con ella incluso para los que no la votan", ha dicho.