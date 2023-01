Jero García concede su entrevista más personal a María Casado: "Yo no tenía ningún tipo de conciencia"

Jero García, el conocido exboxeador, ha sido el tercer invitado al programa Las tres puertas. Allí, ha concedido a María Casado su entrevista más personal. El deportista ha hablado sin tapujos de su dura infancia y el periodo en el que estuvo inmerso dentro del mundo de la droga y la delincuencia.

El exboxeador actualmente trabaja para intentar ayudar a gente que sufre o está en riesgo de este tipo de problemas. Con la organización que lleva su nombre, el activista intenta evitar que otras personas vivan lo que él tuvo que vivir.

Y es que García fue un niño problemático, por lo que "ha tenido que pedir perdón" como él mismo ha confesado a la presentadora de La 2: "Me dediqué a la prevención de las violencias a partir de un episodio violento que ocurre en mi vida con una de mis boxeadoras".

En su fundación se esfuerza por concienciar a las personas sobre los problemas y trastornos de salud mental que pueden llegar a sufrir por culpa del bullying, entre otros. Así lo ha asegurado en la entrevista: "Una de las campañas más importantes que hacemos en la fundación es contra el bullying. Monté una gran velada de boxeo en el casino Gran Madrid de Torrelodones, con televisión en directo. Salió en muchos medios. Lo que hice fue cambiar los motes de los boxeadores por los insultos que reciben los niños".

El que fuera coach del programa Hermano Mayor ha asegurado que a raíz de ese evento pudo volver a tener relación con uno de sus antiguos compañeros de clase: "Yo no me acordaba de él, absolutamente nada. Vamos al Mauricio, que es el bar donde yo hago vida, y me dijo: 'Te voy a dar las gracias por dos cosas. Primero, por el bien que estás haciendo contra el bullying. Segundo, por haberme hecho tan fuerte. Te perdono'".

Y es que el propio García ha contado su propia historia: "Me empezó a contar que, en el último curso de colegio, había un niño que le maltrataba, que le daba miedo, que le obligó a defenderse. Por el que casi tira la toalla. En un momento determinado quiso tirarse por un quinto piso. Yo no tenía ningún tipo de conciencia. A partir de ahí, empiezo a navegar en los trastornos de conducta del comportamiento, en cómo pude llegar a eso sin darme cuenta. Al final, fue un trastorno que viene abrazado a un problema de salud mental. Pasa mucho, ahora mismo está pasando mucho".