El secreto de hace siglos que oculta la pintura más famosa de Rembrandt

Con un tamaño de 3,63 metros de altura y 4,37 metros de ancho, la pintura conocida comúnmente como La ronda de noche es la pintura más grande y más famosa del artista neerlandés Rembrandt.

Siglos después de su creación, todavía se están descubriendo sorprendentes detalles en sus pigmentos, gracias a los avances de la tecnología moderna, publica Science Alert.

Así, un equipo de investigadores de varios países de Europa ha encontrado una molécula inesperada cuando estudiaban la acumulación de pintura que compone la famosa obra de arte del Siglo de Oro holandés.

Gracias a las capas de pigmentos y otros medios como imprimaciones y barnices, las pinturas pueden variar en composición química en tres dimensiones. Así, además de los escaneos de la superficie de la obra, los expertos que trabajan en el proyecto de conservación Operation Night Watch tomaron muestras diminutas a través de las capas de la famosa pintura.

En 2021, dos años después del proyecto, el mapeo macro-XRF reveló el boceto original de Rembrandt en la versión final de La ronda de noche. Al emitir rayos X sobre la pintura, la tecnología obliga a los pigmentos a absorber y luego emitir luz de alta energía de manera reveladora, identificando las distribuciones de diferentes elementos dentro de las capas individuales.

Este mapeo reveló muchos pequeños detalles que se habían cambiado del boceto original a lo que podemos ver hoy. Sin embargo, no fueron solo las imágenes las que llamaron la atención del investigador. Una técnica llamada difracción de rayos X en polvo reveló la presencia de formiatos de plomo, incluido el raro formiato de plomo (II), Pb (HCOO) 2.

Comúnmente utilizado en la creación de pigmentos blancos y amarillos en ese momento, no sorprende encontrar el elemento plomo en una obra de arte de Rembrandt. Sin embargo, esta clase particular de compuestos de plomo solo se ha detectado en estudios que modelan el envejecimiento de pinturas antiguas, no en pinturas antiguas en sí mismas.

"No solo descubrimos formiatos de plomo, sino que los identificamos en áreas donde no hay pigmento de plomo, blanco, amarillo", explica el fotoquímico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, Víctor González.

"Creemos que probablemente desaparezcan rápido, es por eso que no se detectaron en las pinturas de los maestros antiguos hasta ahora", añadió el investigador.

La distribución de los formiatos de plomo sugiere que estaba más concentrado en algunas capas que en otras y asociado con pinturas de colores claros. González y sus colegas modelaron escenarios con diferentes recetas de pintura conocidas de la época.

"Gracias al rendimiento analítico único del ESRF, la fuente de luz de sincrotrón más brillante del mundo, pudimos mapear la presencia de formiatos a una escala micrométrica y seguir su formación a lo largo del tiempo", explica la científica Marine Cotte, de la Instalación Europea de Radiación de Sincrotrón (European Synchrotron Radiation Facility). ESRF).

Sus resultados sugieren que Rembrandt mezcló óxido de plomo (II) en su medio de pintura de aceite de linaza para ayudar a que los colores de pintura más claros se secaran. Las interacciones con otras moléculas a lo largo del tiempo convirtieron esto en formiatos de plomo. Parece que incluso los grandes maestros de la pintura como Rembrandt se impacientaban con este medio de secado lento.

Sin embargo, también es posible que estos formiatos hayan surgido de esfuerzos de restauración anteriores, explica el equipo.

Falsa escena nocturna

Los intentos anteriores de restauración han causado grandes cambios en la pintura, que en realidad no es una escena nocturna en absoluto. Muchas capas de barniz, mezcladas con suciedad, oscurecieron la escena para dar esa impresión, dando lugar finalmente a su nombre común a fines del siglo XVIII.

El nombre oficial de la pintura es La compañía militar del capitán Frans Banninck Cocq y el teniente Willem van Ruytenburgh, y los científicos ahora están investigando cómo eliminar estas capas de barniz sin alterar la pintura original que se encuentra debajo.

"Además de proporcionar información sobre las técnicas pictóricas de Rembrandt, esta investigación abre nuevas vías sobre la reactividad de los pigmentos históricos y, por lo tanto, sobre la preservación del patrimonio", dice el químico analítico de la Universidad de Amberes, Koen Janssens.