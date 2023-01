Móstoles prevé presentar "en marzo" las ordenanzas para la Zona de Bajas Emisiones

Móstoles espera presentar "en marzo" las modificaciones necesarias de las distintas ordenanzas municipales afectadas por la implantación de la zona de bajas emisiones en la localidad, que será obligatorio para las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2024. Así lo ha avanzado el concejal de Seguridad y Transición Ecológica, Alejandro Martín, después de que Más Madrid y el PP hayan trasladado preguntas en el Pleno municipal que se cuestionaban los plazos para la entrada en vigor de la nueva normativa respecto a las zonas de bajas emisiones.

"No estamos incumpliendo la ley, hay una moratoria hasta final de año", ha insistido Martín, avanzando que ya han comenzado a introducir cambios normativos en las ordenanzas actuales y que "a fecha de hoy está publicado el borrador para la exposición pública", por lo que espera que "en marzo" puedan llevar a Pleno el proyecto.

Tanto el portavoz de Más Madrid, Gabriel Ortega, como la edil Beatriz Manjavacas, del PP, han insistido en que, salvo Rivas Vaciamadrid y Madrid capital, todas las demás ciudades madrileñas de más de 50.000 habitantes todavía no han implantado la nueva normativa sobre las zonas de bajas emisiones.

"En nuestra ciudad aún no se ha llevado a cabo, no somos una excepción, es verdad que estamos en el cupo de la regla, pero nos podíamos haber situado a la vanguardia", ha añadido Ortega, confiando en que se haga "una implantación más o menos rápida, si no ha llegado para diciembre de 2022, al menos para marzo".

Por su parte, desde el PP han puesto el foco en que el ayuntamiento "ha dejado perder la opción" de optar a una primera convocatoria de los fondos Next Generation y que, ahora "veremos si se nos ha concedido en la segunda convocatoria, aunque es la mitad de fondos".

"Que Más Madrid nos haga esta pregunta, lo entiendo, pero que lo haga el PP, ustedes que se opusieron a las zonas de bajas emisiones de Carmena", ha respondido el edil de Transición Ecológica, quien ha recordado que "ni un solo municipio de los gobernados por el PP han puesto zonas de bajas de emisiones, ni Majadahonda, ni Pozuelo...".

Episodios de alta contaminación

Martín ha explicado que la localidad, que ya contaba con algunas zonas restringidas al tráfico en la zona centro, está trabajando en llevar a cabo una modificación o ampliación de la vigente Ordenanza de Tráfico, de manera que se contemplen en la misma aquellas cuestiones que la nueva Ley promueve.

Por el momento, ya han aprobado un protocolo sobre medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, que ya prevé la creación de un área central en la ciudad en la que se adopten progresivamente incentivos y restricciones que promuevan la transformación de la misma en una zona de menores emisiones contaminantes.

Por otro lado, dada la proliferación de nuevas modalidades de circulación, se hace necesario actualizar la circulación de los denominados vehículos de movilidad personal (VMP), por lo que también han iniciado la tramitación reglamentaria oportuna para que se incluyan los nuevos preceptos en la Ordenanza de Móstoles.