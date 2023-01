El pleno del Ajuntament aprueba estudiar la compra del edificio de la Casa Orsola

El pleno del Ajuntament de Barcelona, celebrado esta mañana, ha aprobado una proposición para estudiar la compra del edificio conocido como la Casa Orsola. La propuesta ha sido defendida por la regidora de vivienda, Lucía Martín, de Barcelona En Comú, que ha incluido también en la propuesta, instar a la propiedad, el fondo de inversiones Lioness, a renovar el contrato de alquiler de los inquilinos de la finca. Asimismo, demandan que se ofrezca alquiler social a aquellas familias que estén en situación de vulnerabilidad.

El texto puntualiza que la compra se efectuará cuando se "dé la oportunidad", y también con la condición de que el actual propietario no se "enriquezca". La proposición ha sido aprobada con los votos favorables de BComú, PSC, ERC y Junts, y con los la oposición de Partido Popular, Ciutadans, Valents y la diputada o adscrita Marilén Barceló.

En la defensa de su proposición, Lucía Martín ha reivindicado una nueva ley estatal que regule el precio de los alquileres, y ha hecho especial hicapié en los alquileres de temporada. Según ha explicado Martín, la nueva propietaria no renueva los contratos para reformar las viviendas y ofrecer contratos de alquiler de temporada que "pueden llegar a los 2.000 euros por 70 m2". La regidora de vivienda ha denunciado que "vaciar los edificios para hacer alquileres de temporada, vacían los barrios de las personas que crean comunidad".

La Casa Orsola es un edificio de corte modernista en la que viven unas 50 personas en 27 viviendas. Se encuentra en la confluencia de las calles Consell de Cent y Calàbria, en plena Superilla de L'Eixample. La nueva configuración de la calle, pacificada y con mucha más vegetación, hace que el interés por este tipo de fincas aumente y diferentes inversores los adquieran. Lucía Martín ha pedido a todas las administraciones que trabajen para que "las mejoras urbanísticas no expulsen" a las personas que viven desde hace tiempo en estos edificios.

En la resolución se concluye que el objetivo último de la proposición es que los inquilinos puedan "quedarse en su casa pagando un alquiler razonable". Lucía Martín ha destacado que se trata de "familias trabajadoras que hasta hace poco podían pagar un alquiler medio y ahora se encuentran en riesgo de desahucio".

En el turno de réplica de los grupos municipales, a pesar de su apoyo a la proposición, la regidora Eva Baró, de Esquerra Republicana, ha reprochado a los Comunes que no hiciesen autocrítica por "no haber adquirido la finca cuando fue posible", y la falta de previsión porque "la transformación verde provoca gentrificación verde", en alusión a la urbanización según el modelo de Superillas.

Neus Munté, de Junts Per Catalunya, ha apoyado también la propuesta pero ha puesto énfasis en que sobre todo se inste a la propiedad a renovar contratos. También ha defendido la negociación individual para que se puedan aplicar las normativas sobre familias vulnerables. Aligual que ERC, ha reprochado que no se comprase la finca en 2021 argumentando que "el momento de actuar era cuando se vendió la finca, no cuando se ha manifestado el problema".

Maria Rosa Alarcón, por parte del PSC también incidió en las "externalidades negativas de las superillas". Puso como ejemplo la dificultad de paso del transporte público y la "gentrificación verde". Alarcón puso de manifiesto que "hay que cuidar a los vecinos que viven desde hace décadas en esos edificios", y concluyó advirtiendo sobre "que la lucha contra el cambio climático no expulse a los jóvenes de la ciudad".

En el lado de los grupos que no apoyaron la proposición, Noemí Martín, de Ciutadans, reprochó que no se han cumplido las cifras de vivienda social y la subida general de los alquileres en Barcelona. Marilén Barceló, regidora no adscrita, abundó también en esas críticas a la política de vivienda del equipo de gobierno.

Protesta de los vecinos de la Casa Orsola por la no renovación de contratos. Sindicat de Llogateres

Òscar Benítez, por parte de Valents valoró las soluciones entre propietarios e inquilinos y criticó que las instituciones públicas intervengan en los negocios privados, culpando al gobierno municipal del encarecimiento de los alquileres en Barcelona. Finalmente, Óscar Ramírez, del Partido Popular, tildó la proposición de electoralista y partidista, y afirmó que el Ajuntament "solo interviene en los casos en los que participa el Sindicat de Llogateres", organización a la que calificó de "entidad amiga" de los Comunes.

En la réplica fina, la regidora de vivienda, Lucía Martín explicó que en 2021 el Ajuntamente compró 30 compras edificios enteros por valor de más de 260 millones de euros, y que en los meses en los que vendió Casa Orsola, se compraron las fincas de Calàbria, con 14 viviendas, Floridablanca, con 18, Balmes, con 23, Comte de Borrell, con 12, y Diputació, con 32 viviendas.

Lucía Martín concluyó argumentando que el consistorio ha comprado 1.500 viviendas en 7 años, con una inversión de alrededor de 150 millones de euros. Para concluir, Martín expuso que "la solución no es que el Ajuntament lo compre todo" y que hay que buscar soluciones entre todas las administraciones.