'El programa de Ana Rosa' habla con el periodista que asegura que Luis Miguel y Enrique Ponce se pelearon en Madrid

En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia publicada por el periodista mexicano Fabián Lavalle, quien aseguró que Luis Miguel y Enrique Ponce habían protagonizado una escena conflictiva en un restaurante de Madrid.

El pasado jueves, El programa de Ana Rosa contactó en directo con Alex Rodríguez, periodista en Miami, quien apuntó que, a su juicio, le resultaba una información extraña. La misma opinión le mereció a Alessandro Lecquio, colaborador del matinal, quien agregó que prefería "poner la noticia en cuarentena".

Este viernes, el matinal de Telecinco ha emitido la entrevista que Alex Rodríguez hizo a Fabián Lavalle para conocer, de primera mano, los datos del supuesto altercado en el que participaron los que, un día, fueron compadres.

"Esto es verídico. Estaban en un restaurante de los más famosos de Madrid. Se ven y el encontronazo es terrible porque el que quiso acercarse fue Luis Miguel y Enrique Ponce reaccionó de una manera brusca y diciendo 'no te me acerques'. En México hay un dicho que dice que a las amigas o a las esposas de tus amigos no hay que tener un romance con ellas cuando hay tantas mujeres. Por eso, Enrique Ponce dijo 'aléjate de mi camino, no quiero hablar ni hacer líos en un lugar público'", ha contado Lavalle.

De la misma manera, el periodista ha destacado que su fuente le aseguró que Enrique Ponce golpeó la mesa, lo que hizo saltar el vino tinto: "Se ve como si fueran a tener, por parte de Enrique Ponce, una bronca con Luis Miguel. Se meten los miembros de seguridad, los separan y termina todo manchado. La gente de Luis Miguel ve que están grabando. Agarran al comensal y le quitan todo. Paloma Cuevas quiso intervenir para calmarlos a los dos y Ponce dijo 'contigo quiero hablar menos'".

Sin embargo, El programa de Ana Rosa también ha mostrado la información publicada por la revista Semana, donde aseguran que el conflicto entre el torero y el cantante, en realidad, nunca se produjo: "Esa pelea no existió".

Fabián Lavalle, por su parte, ha destacado que está esperando las imágenes que otras personas grabaron el incidente: "Mi palabra no puede quedar en duda porque yo nunca doy 'bombazos' sin, como se dice en México, tener los pelos de la burra en la mano".