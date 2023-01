PSOE y ERC acentúan su tira y afloja en el año electoral pero mantienen tendidos los puentes en el Congreso y en Cataluña

La larga carrera electoral que tendrá lugar en 2023 ya ha comenzado y todos los partidos, también el Gobierno y sus aliados, han empezado a tomar posiciones para afrontarla. El primer hito de este camino, que desembocará en diciembre con las elecciones generales, serán las locales y autonómicas de mayo. Y, a apenas unos meses de que se celebren esos comicios, PSOE y ERC han comenzado a exteriorizar a las claras algunas de sus diferencias, aunque se siguen necesitando mutuamente para aprobar tanto los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña como varias leyes de primer orden que el Ejecutivo quiere cerrar lo antes posible.

El primer aviso de cómo puede tensarse la alianza entre el Gobierno y ERC de cara al ciclo electoral lo dio el pasado martes el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, durante el pleno en el que se debatió el nuevo decreto anticrisis del Ejecutivo y en el que también compareció el presidente Pedro Sánchez. ERC rechazó apoyar el texto, que contenía medidas como la rebaja del IVA en los alimentos básicos o la congelación del precio de los alquileres en las renovaciones, y eligió únicamente abstenerse. Pero, además, Rufián afeó a Sánchez que se presentara en el Foro Económico de Davos como "el Che Guevara con corbata" mientras no adopta medidas "valientes" en España.

"Presidente, no le echará de Moncloa un exceso de valentía en lo nacional, indultar a unos presos políticos, reformar delitos anacrónicos del Código Penal o manifestaciones ultras; le puede llegar a echar un exceso de prudencia en lo social", le espetó el portavoz de ERC a Sánchez, a quien pidió acompañar las rebajas impositivas a los alimentos con un tope de precios para evitar que los precios sigan subiendo. Rufián también atizó a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, a la que no mencionó expresamente pero a la que felicitó irónicamente por, dijo, haber dejado de considerar al presidente de la CEOE como el "camarada Garamendi" tras su oposición a subir el salario mínimo con la inflación. "Ojalá hubiera ocurrido con la reforma laboral", deslizó.

No obstante, detrás de este duro discurso no solo está que a ERC le parezcan insuficientes algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. El propio Rufián reconoció durante su discurso que no haber sacado aún adelante los Presupuestos en Cataluña, que negocian desde hace semanas los republicanos con el PSC, está enturbiando las relaciones y podría dificultar los meses que quedan por delante. "¿Que no haya Presupuestos en Cataluña afecta a ERC? Sí ¿Y al PSC? También. Pero afecta más a la gente", advirtió Rufián, que preguntó directamente a Sánchez "por qué trabajar para nuestros partidos si podemos trabajar para nuestros países".

Presupuestos y leyes mordaza y de vivienda

Y es que, pese a este distanciamiento y a que la cercanía de las elecciones no ayuda a que la relación entre PSOE y ERC sea fluida, lo cierto es que ambas formaciones se necesitan mutuamente para llevar a término sus principales proyectos durante 2023. El caso más perentorio es el de los Presupuestos en Cataluña, que parece que han comenzado a desencallarse después de que el president Pere Aragonès cediera en una de las principales reivindicaciones del PSC para apoyar las cuentas: la construcción del tramo Terrassa-Sabadell de la autovía de circunvalación B-40. No obstante, la negociación no está cerrada aún: ERC volverá a sentarse el lunes con los socialistas con la ampliación del aeropuerto de El Prat, la segunda gran reclamación del PSC, encima de la mesa.

A la inversa, no obstante, el PSOE también necesita de los votos de ERC en el Congreso para sacar adelante por fin en las próximas semanas dos de sus proyectos estrella de la legislatura que llevan muchos meses atascados: la ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza. Son dos proyectos que están en puntos desiguales de la negociación: mientras todas las fuentes consultadas aseguran que la legislación sobre vivienda va por el buen camino y para finiquitarla queda cerrar algunos detalles, especialmente los referidos a la profundidad del mecanismo de regulación de los alquileres, las conversaciones para reformar la ley mordaza no acaban de desbloquearse.

El miércoles que viene se reunirá por tercera semana consecutiva la ponencia del Congreso que está tramitando esta segunda reforma. En las últimas semanas, PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han plasmado en ese órgano algunos avances de la negociación, como por ejemplo cambiar la norma para que las fuerzas de seguridad solo puedan multar a quien cause disturbios en una manifestación y no, como ocurría hasta ahora aunque no tuvieran nada que ver, a los organizadores de la marcha. Pero las conversaciones siguen varadas en lo relativo a cómo castigar las faltas de respeto a la autoridad, cómo regular las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y si prohibir o no el uso de pelotas de goma como material antidisturbios por parte de la policía.

El pacto se adivina difícil, y las fuentes consultadas no son precisamente optimistas sobre la posibilidad de que terminen resolviéndose las diferencias que mantiene el PSOE, fundamentalmente, con ERC y EH Bildu. Precisamente los abertzale, que habitualmente son menos duros que ERC con el Gobierno públicamente, espetaron el martes pasado a Sánchez que no piensan apoyar una "ley mordaza 2.0" que no derogue la actual y, por boca de su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, acusaron al PSOE de no querer "tocar ni una coma" de sus artículos más lesivos. "No seremos cómplices porque, como ustedes, nos comprometimos a terminar con la ley", denunció Aizpurua.