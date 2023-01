'Espejo Público' habla con Julia Menu, que ha pasado de envasar pepinos a convertirse en una de las 'tiktokers' españolas más exitosas

Reinventarse para promocionar laboralmente se ha convertido en una necesidad, sobre todo en los jóvenes que buscan, desesperadamente, su hueco en el mercado de trabajo. Este es el caso de Julia, una joven que pasó de envasar pepinos a convertirse en una de las personas más reconocidas en las redes sociales.

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Julia, quien ha destacado que ella no se considera influencer, sino creadora de contenido. Así, el matinal ha destacado que Julia se ha convertido en la primera española en conseguir un billón de 'me gusta' en TikTok, la red social donde comparte sus vídeos y acumula más de 25 millones de seguidores.

"Sigo asimilándolo porque nunca pensé que iba a llegar a tanto. El primer vídeo lo grabé por aburrimiento y vi que la gente me daba muchísimo cariño", ha comentado Julia que, además, ha apuntado: "Sigo siendo yo y estoy muy orgullosa de dónde he llegado porque he llegado por mí misma, sin tener un padrino".

Además, el matinal ha alabado la labor de Julia, que lleva cuatro años viviendo de las redes sociales. Gran parte de su contenido se basa en dar visibilidad a los problemas de fertilidad que ha sufrido y por los que, para cumplir su deseo de ser madre, ha tenido que esperar 14 años.

Ahora, Julia está embarazada de mellizas gracias a un tratamiento de fecundación in vitro, aunque ha señalado que, previamente, había pasado por varios tratamientos de fertilidad infructuosos. Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, Carmen Lomana ha señalado que entendía perfectamente la situación de Julia, pues ella también intentó ser madre, pero "en ese entonces, era complicado que funcionase la fecundación in vitro".