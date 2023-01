Andreu Claret gana el XLIII Premi Ramon Llull de novela en catalán con ‘París érem nosaltres’

El periodista y escritor Andreu Claret (Francia, 1946) ha ganado este viernes el XLIII Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull con la obra literaria ‘París érem nosaltres’. El volumen explica la extraordinaria vida de un exiliado hijo de rabasaire (arrendatario de tierras según el contrato de 'rabassa morta') que se enamora de una joven y decide refugiarse en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

El protagonista se sobrepone al ambiente tóxico y combate la adversidad. Según el jurado, se trata de una novela de una ambientación histórica "excelente", con personajes "inolvidables", que contribuye a cerrar las heridas que la guerra y el exilio produjeron en muchas familias catalanas.

La obra se publicará el 1 de marzo con la editorial Columna y el autor recibirá un premio dotado de 60.000 euros.

En la novela el protagonista, el político catalán - padre del autor - Andreu Claret Casadessús, gestionará el mayor circo de Francia, explotará bosques de Occitania bajo la ocupación alemana de Hitler, organizará los primeros conciertos solidarios de Pau Casals, colaborará con los maquis de la Cerdaña, escapará de las garras de la Gestapo y dirigirá una publicación catalanista que aboga por la unidad. Los personajes se tendrán que enfrentar a penurias, persecuciones, y a la moral establecida, y juntos descubrirán el amor, la libertad y París.

Claret recibirá el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2023 el 7 de marzo

En rueda de prensa, Claret se ha mostrado "honrado" y "abrumado" por haber recibido el premio y ha explicado que con ‘París érem nosaltres’ ha querido cerrar una incursión literaria en el periodo histórico de la República, la Guerra Civil y el exilio a lo largo de 15 años con una historia familiar. Ha reconocido que la novela supone para él una dimensión "íntima" y "muy personal" y que, en este sentido, ha sido un reto.

La novela explica la historia de su padre, su madre y su familia. El trabajo explora las contradicciones y las heridas generadas por la guerra y el exilio. "El libro tiene un punto para mí reparador, me ha dejado en paz como hijo del exilio y de una familia que sufrió las contradicciones y miserias de la Guerra Civil y de las guerras en Europa. La novela me ha ayudado a ir hasta el fondo y comprender cosas que a lo mejor no había entendido. Me he sentido más en paz con mi propia historia familiar”, ha expresado el autor.

"La novela me ha ayudado a rehacer puentes rotos de mi familia con partes de la misma que habían desaparecido por el camino del exilio. Espero que sirva a los miles de catalanes que se tuvieron que exiliar después de la Guerra Civil”, ha añadido.

Ha detallado que el volumen narra la vida de un hombre y una mujer que se enamoran en un contexto muy adverso de la Segunda GuerracMundial, pero que a través de esta relación superan la adversidad. "El exilio era muy difícil, muy tóxico, pero no he caído en la trampa y lo he planteado desde la esperanza de una pareja que se sobrepuso a la adversidad y se abrió camino", ha comentado.

No se trata de una biografía de la familia Claret sino de la historia del padre, que contiene sentimientos, contradicciones, amor, pasiones y momentos de desfallecimiento. "Una vida muy difícil y una historia de superación", ha dicho. "En el exilio parecía que el horizonte no se abriría nunca y que no podríamos volver a Cataluña. Parecía que una guerra se encabalgaba con otra”, ha relatado.

Aunque ha aportado algunos elementos de ficción para que la novela funcionase, Claret ha dicho que está escrita en primera persona y que no le parecía "honesto" plantear unos personajes principales de ficción. Las vidas del padre y la madre mantienen los nombres y los hechos que protagonizaron.

Entre los personajes del exilio con los que tiene contacto el protagonista hay nombres como los de Lluís Companys, Pompeu Fabra, Josep Fontbernat o Pau Casals. Se relatan vivencias como cuando regresaron a Barcelona por la nevada de 1962, el regreso de Andorra a Barcelona, 78 cartas intercambiadas con Pau Casals o cómo escapó de la Gestapo. La historia de la novela sucede en diversidad de espacios andorranos y franceses como París, pero también en Cataluña, como en Súria y en poblaciones de la comarca del Bages.

Andreu Claret nació en una familia de republicanos exiliados y comenzó a ejercer el periodismo bajo el franquismo en la revista 'Cambio 16'. Ha sido delegado de la agencia EFE en África subsahariana, en América Central y director en Cataluña. También ha colaborado en medios catalanes como 'La Vanguardia', 'Avui', Catalunya Ràdio o La Ser.

También lideró el Institut Europeu de la Mediterrània durante cinco años y fue director de la Fundació Anna Lindh per al diàleg intercultural, con sede en Egipto. Como autor ha publicado la trilogía de novelas sobre la Guerra Civil en Cataluña: ‘El secret del brigadista’, ‘El cònsol de Barcelona’ y ‘1939’. También ha publicado ‘La caiguda de Barcelona’ y ‘Venjança’.

La obra ganadora tiene comprometidas la edición en catalán, castellano y portugués. También la perspectiva de traducirse en otras lenguas.