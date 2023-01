Riesgos de la intoxicación por monóxido de carbono en casa por la calefacción: consejos clave para evitar peligros

El monóxido de carbono es un gas realmente peligroso porque "no huele, no tiene color, no irrita y su densidad es similar a la del aire", explican desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España. Por esta razón, una intoxicación con este gas es tan complicada de detectar, puesto que los síntomas son similares a los de una gripe.

Generalmente, las intoxicaciones por monóxido de carbono ocurren durante los meses más fríos del año al encender determinados sistemas de calefacción. Por tanto, dependiendo del sistema que se utilice para calentar la vivienda, existen determinados riesgos, por ejemplo al utilizar estufas de gas, chimeneas de leña o estufas de pellets.

"Este gas se encuentra en los gases producidos por calderas, calentadores de queroseno, lámparas portátiles o faroles, estufas de gas, generadores portátiles, o en la quema de carbón o madera", indican desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Cómo detectar una intoxicación por este gas

Los síntomas más comunes de intoxicación por este gas son mareo, dolor de cabeza, náuseas, confusión, aturdimiento, dolor en el pecho o fatiga. La intoxicación puede ser realmente grave e incluso puede provocar la muerte. De hecho, "las personas que están durmiendo o que han estado tomando bebidas alcohólicas pueden morir por la intoxicación antes de presentar algún síntoma", alertan desde los CDC.

Consejos para prevenir una intoxicación en casa

"La fuente mayoritaria de monóxido de carbono es la combustión incompleta de materia orgánica por aporte insuficiente de oxígeno", indican en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España. Por ello, se recomienda seguir una serie de pautas en materia de prevención: