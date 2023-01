Albiach augura que los tribunales pararán la B-40 por la ley del cambio climático

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha augurado que el poder judicial evitará la ejecución de las obras de la B-40, una exigencia socialista que el Govern ha aceptado para recabar los apoyos parlamentarios que permitan la aprobación de los Presupuestos de 2023.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este viernes, ha explicado que una sentencia ha parado la prolongación de la vía C-32 entre Blanes y Lloret (Girona), y ha sostenido que la B-40 "acabará por el mismo camino, porque hay un bien superior que se debe preservar, que es la emergencia climática".

Ha vuelto a criticar esta infraestructura, que ha destacado que fue "pensada" cuando ni Aragonès ni ella habían nacido, por lo que ha reiterado que no responde a las necesidades de Cataluña.

Ha explicado que la financiación de esta infraestructura proviene de una partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que ha dicho que no les gusta, y ha convenido en que "gobernar a veces implica contradicciones".

Albiach ha acusado al PSC de hacer "chantaje" en las negociaciones con el Govern y de dilatarlas artificialmente y ha exigido la aprobación de las cuentas: "Es importante que el PSC diga si quiere Presupuestos o no. Tengo la sensación de que, si no es una cebolla, es un ajo, y que al final todo son excusas".

"Los Presupuestos no son los Presupuestos del Govern, son los Presupuestos de un país y a mí no me temblarán las piernas en votar que no a todas aquellas medidas que defiende el Govern y que creo que van en contra de los intereses de la mayoría", ha zanjado sobre otras iniciativas parlamentarias.

Críticas a ERC

En una entrevista en Ser Catalunya de este viernes recogida por Europa Press, ha tildado de "alucinante" que el Govern haya aceptado el proyecto socialista de la B-40 sin haber alcanzado un acuerdo definitivo con ellos para aprobar las cuentas, que ve beneficiosas para la ciudadanía.

Ha lamentado que ERC "no acaba de tener un modelo claro de país, o al menos no sabe hasta dónde debe defenderlo", y ha diferenciado el de los comuns, el de los republicanos y el de los socialistas.