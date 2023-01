El legado de Aless Lequio sigue más presente que nunca, pues tanto su padre como su madre están centrados en trabajar con su fundación contra el cáncer. Sin embargo, aunque Ana Obregón es la presidenta de la organización y Alessandro Lequio es el vicepresidente, el conde defiende la labor que ha conseguido en cuanto a la financiación.

El próximo 3 de febrero, la expareja se reunirá en un acto con la prensa para oficializar dos nuevos donativos que la Fundación Aless Lequio hará, uno de ellos a Proyecto Imperas, que investiga el sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer de huesos que padecía la fallecida Elena Huelva, quien se convirtió en una gran amiga de Ana Obregón.

Hasta ahora, la actriz ha actuado de portavoz de la fundación, de representar la parte más pública, y el colaborador de El programa de Ana Rosa no se había pronunciado tanto sobre la labor que hacen. Aun así, él está inmerso en el proyecto que lleva el nombre de su hijo y que es muy importante para él.

"Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí", defiende el conde en declaraciones a Semana. "La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido".

No obstante, Alessandro Lequio sostiene que tanto Ana Obregón como él se están dejando en la piel en la fundación. "Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer", asegura a la revista. "Es algo que nosotros hacemos en honor a nuestro hijo y no es ningún trabajo, es un placer".

Así lo confirmó hace meses la bióloga en redes, donde dio las gracias a su exmarido por su "incondicional apoyo" para conseguir lo que estaban logrando: "Espero que nuestro hijo esté tan orgulloso de nosotros, como nosotros de él".