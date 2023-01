José Antonio Avilés es el elegido por la audiencia para abandonar 'Pesadilla en El Paraíso'

Poco a poco van quedando menos granjeros en Pesadilla en El Paraíso. El tercer eliminado, por decisión de la audiencia, de esta temporada del reality de Mediaset fue José Antonio Avilés.

Avilés y Kiko Jiménez eran los dos nominados, que han protagonizado numerosos conflictos en la casa del programa de Telecinco. Al final fue el cordobés el que se marchó.

"La audiencia, con sus votos, ha decidido que por un 53% el concursante que gana este duelo de nominados y se salva es Kiko", anunció la presentadora, Nagore Robles.

El concursante eliminado se mostró "tranquilo y aliviado, estaba cansado. Ha sido una oportunidad muy bonita. Es cierto que soy insoportable, pero dentro de serlo, también lo soy con el equipo. Muchas veces les hablo mal porque he tenido momentos muy complicados aquí", afirmó.

Pero antes de marcharse, tuvo unas bonitas palabras hacia la presentadora: "Nos habéis hecho vivir una aventura única, tú también Nagore. Jamás pensé que podría decir que nos has transmitido tanto, jamás pensé que un abrazo de Nagore Robles me reconfortase tanto. El equipo igual. Gracias".

"No me arrepiento de haber venido, pero todos tenemos mochila. A mí esto me ha superado, supuse que iba a estar muy fuerte aquí, no obstante, es muy duro estar aislado del mundo. Y yo soy mi peor enemigo. He sido imbécil porque me he querido ir en muchas ocasiones, Nagore me ha ayudado mucho a frenar eso".

Para concluir la despedida del cordobés, Robles afirmó que "ha sido una maravilla tenerte, que tienes mucho carácter, pero es fantástico tener a personas como tú en un reality, que dan tanto contenido. Es de valientes".