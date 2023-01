El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "no hay un problema de terrorismo católico en el mundo, pero sí de integrismo islámico".

Así lo ha afirmado este jueves por la tarde, unas horas después de participar en un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde fue preguntado por el ataque con machete de un ciudadano marroquí en varias iglesias de Algeciras y en el que murió asesinado un sacristán. El auto del juez lo califica de terrorismo yihadista salafista.

"Desde hace muchos siglos, no verá a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o sus creencias", defendió en ese coloquio, lamentando así que haya personas que maten en nombre de un Dios o una religión.

Horas después, en la presentación del libro A propósito de Feijóo, ha pedido no criminalizar ninguna religión. "Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión. Dicho esto, todos coincidiremos en que no hay un problema de terrorismo católico en el mundo, pero sí lo hay en el integrismo islámico. No podemos criminalizar ninguna religión, pero tenemos un problema de integrismo islámico, no solo en países occidentales sino en países islámicos".

Sus palabras llegan un día después del ataque que la Audiencia Nacional investiga como terrorista, en el que un joven de 26 años de origen magrebí asesinó al sacristán de una iglesia e hirió de gravedad a varias personas, entre ellas un sacerdote. El auto del juez asegura que el agresor, vestido con chilaba negra y que portaba un machete de grandes dimensiones en el momento del suceso, "miró al cielo y gritó 'Alá' antes de asestar la estocada mortal".