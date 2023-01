El líder del PSC y jefe de la oposición en el Parlament de Catalunya, Salvador Illa, ha comparecido esta tarde para valorar el “gesto” de Esquerra Republicana de votar a favor de la ejecución de la Ronda Nord del Cuarto Cinturón para desbloquear los presupuestos. Salvador Illa ha agradecido el apoyo a su moción destacando que los republicanos se habían alineado con “la mayoría parlamentaria y con la mayoría en el territorio”. También se felicitó porque apoyan una propuesta que “hace prosperar el país”.

El apoyo a esta moción sobre la B-40 era importante porque supone aceptar una de las condiciones más importantes que había puesto el PSC en su negociación de Presupuestos, y se había convertido en el escollo principal para cerrar un acuerdo. Sin embargo, cuando se podía pensar que todo estaba desencallado, e incluso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su comparecencia de este mediodía ha llegado a afirmar que ya “no hay escollos”, Salvador Illa se ha preguntado: “¿Estamos más cerca?” Y él mismo se ha respondido: “Sí, pero queda trabajo y puntos pendientes”.

El líder de los socialistas catalanes ha confirmado que se “da un paso adelante muy importante, pero no puedo decir que haya un acuerdo cerrado”. Ha sido entonces cuando ha aflorado otra vez la discrepancia en la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Salvador Illa ha resaltado que le ha “sorprendido la abstención en el punto de la ampliación del aeropuerto”. Además, también ha señalado que hay puntos relativos a la protección de los ciudadanos y a las inversiones sobre lo que “hay que seguir trabajando”.

Otro punto que puede marcar el devenir de la aprobación del Presupuesto en el Parlamento es si los socialistas van a pedir que se consignen partidas en el Presupuesto para los polémicos proyectos de infraestructuras, B-40, Hard Rock y aeropuerto. En este sentido, Salvador Illa ha manifestado que “sobre el reflejo exacto que estos proyectos han de tener o no, en qué documento han de constar, y si ha de ser en el Presupuesto o no, lo dejo en manos del equipo negociador”. Illa ha pedido a la delegación que lleva dos meses negociando con el Govern que reanuden las conversaciones este lunes.

Acuerdo con En Comú Podem

El hecho de que las inversiones que se tienen que hacer para la B-40, el Hard Rock y el aeropuerto tengan partidas presupuestarias no es menor, ya que Jéssica Albiach, en otra comparecencia en el Parlament, tras la de Salvador Illa, ha recordado que “tenemos el compromiso del presidente de la Generalitat de no destinar ni un solo euro del Presupuesto” a los tres citados proyectos. Albiach ha confirmado que mientras esta circunstancia se mantenga así, el acuerdo estará vigente.

Jéssica Albiach ha criticado la actuación tanto del PSC por cómo está llevando la negociación de presupuestos, como de Esquerra Republicana por la votación de esta mañana. Ha acusado a los socialistas de tener “bloqueados desde hace dos meses” los Presupuestos, y ha reprochado que “cuando no es un casino es una autopista, y cuando no es esto, es un aeropuerto”. La líder de En Comú Podem concluyó que “en esta negociación, más que escollos, hay excusas” e invitó a los socialistas a ser “nítidos y transparentes” sobre si quieren Presupuestos o no quieren.

Sobre Esquerra Republicana aseguró que “la votación de esta mañana evidencia que ERC no tiene claro el modelo de país que quiere, o hasta donde está dispuesto a defenderlo”, y quiso recordar que el actual conseller de Territori, Juli Fernández, que al final será quien tenga que firmar el acuerdo para la ejecución de la B-40, fue “alcalde de Sabadell y una de las personas que más se opuso a la creación de esta autopista”. Albiach zanjó la cuestión señalando que “ahora quien tiene la contradicción es Esquerra Republicana”.

Jéssica Albiach explicó que la negativa de su grupo a la aprobación de la B-40 viene porque consideran que “las infraestructuras que Catalunya necesita son más y mejor transporte público, más Rodalies y más red de autobuses interurbanos”.