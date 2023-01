Pilar Vidal se queda dormida en 'Sálvame' por 'no gustarle' el tema: "¿Y tú quieres ir a 'Supervivientes'?"

En mitad de tanta crispación este jueves, Sálvame ha vivido un divertido momento que ha destensado el programa: la colaboradora Pilar Vidal se ha quedado dormida durante el reportaje de la primera sesión de terapia con caballos de Carmen Borrego.

"Perdón, un momento. Ha pasado algo en el programa con lo que vamos a flipar, que tiene a la dirección de este programa muy preocupados", ha anunciado Jorge Javier. Vidal ha estallado a reír enseguida, sabiendo que iba por ella: "Es que sois muy malos".

La tertulia de Telecinco ha emitido entonces el vídeo de la periodista totalmente dormida sentada en su silla, lo que ha desatado las risas de los colaboradores y del público.

La colaboradora se ha justificado entonces: "Es que los animales a mí no me molan". "Puedes ir a todos los programas a trabajar que quieras, pero luego pasa lo que pasa", ha dicho el presentador. "No es por sueño retrasado, es que los animales no me gustan. Tengo alergia a los caballos", ha defendido la tertuliana,

"Te vendría bien una tarántula, porque es un bicho muy malo", ha bromeado el conductor del programa. "¡Ha sido un segundo!", ha insistido Vidal. "Un nanosegundo", ha replicado Jorge Javier, haciendo referencia a Tamara Falcó, amiga cercana de la periodista.

"¿Y tú quieres ir a Supervivientes?", le ha señalado Jorge Javier en clave de humor. Y es que Pilar Vidal ha hablado de la posibilidad de ir al reality, pues es un formato que le gusta pese a no verse en él.