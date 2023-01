Isabel Madrid: "Todos tenemos cerebro y todos podemos desarrollar epilepsia en algún momento de nuestra vida"

En España alrededor de medio millón de personas tienen algún de epilepsia y se cree que podrían ser muchas más, pues desde asociaciones como ANPE (Asociación Nacional de Personas con Epilepsia) aseguran que hay muchas de ellas que no saben que la tienen.

Entre los motivos, como apunta Isabel Madrid, presidenta de ANPE, la falta de información sobre una condición que, erróneamente, solo asociamos a convulsiones cuando se puede manifestar de muy diversas formas y que puede llegar a ser muy incapacitante y estigmatizante.

¿Cuántas personas hay en España con epilepsia?El último informe que se realizó es de 2014, el estudio Epiberia, y apuntaba a que había unas 400.000 personas con epilepsia en España. Pero como cada año se diagnostican entre 10.000 y 20.000 nuevos casos, si sumamos, ahora puede haber medio millón de personas al menos.

Y eso que se sepan, pues hay mucha gente ni siquiera está diagnosticada. Existen 63 tipos de crisis, y no todas cursan con una convulsión, pero como la mayoría de la gente asocia la epilepsia con las crisis convulsivas, si una persona tiene otro tipo de epilepsia, que se manifiesta de otra manera, no la reconoce. Así que lo cierto es que no se sabe cuántos hay. Un dato que sí está claro es que la prevalencia es mayor en niños y ancianos.



¿Y por qué ocurre esto?Porque, por ejemplo, en personas mayores la epilepsia va más asociada a enfermedades como Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, a enfermedades neurodegenerativas en general… pues las células cerebrales van degenerando y más probable que aparezcan epilepsias. Y en la infancia se da sobre todo en prematuros, pues, al haberse avanzado mucho en las unidades de neonatología, sobreviven muchos más niños prematuros. Pero me gustaría dejar claro que la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida y está asociado a múltiples causas: puede ser hereditaria, también está asociada a enfermedades raras…



¿Qué relación existe entre la epilepsia y la discapacidad?El 80% de las personas con epilepsia hacen una vida totalmente normal y pueden trabajar o estudiar con toda normalidad, por eso son muchas las que ni siquiera solicitan que se les evalúe la discapacidad, aunque puedan tener algún tipo de dificultad. En otros casos, en cambio, sí lo solicitan porque, ya sea por la cantidad de crisis que puedan tener a lo largo del día o por la incidencia de los de los fármacos, sí tienen dificultades en el manejo de su día a día.

Además, más o menos en el 20-30% de las personas con epilepsia tienen lo que denominamos una epilepsia refractaria o fármaco-resistente que no responde a los fármacos, que, aun tomando muchísima medicación, siguen teniendo crisis sin control. Cuando esto ocurre sí que es común tener altos grados de discapacidad, especialmente si la epilepsia va asociada a un gran daño cerebral o discapacidad intelectual. Si no se produce este año, es más habitual que puedan llegar al 33%, al 50%, que no son grados de discapacidad muy elevados.



El 80% de las personas con epilepsia hacen una vida totalmente normal. Alrededor de un 20% sí pueden tener grados de discapacidad más elevados

Además, es una discapacidad invisible…Eso es, la discapacidad que provoca la epilepsia es una discapacidad orgánica, una discapacidad que no se ve, y cuando se ve, que es cuando hay una convulsión, representa solo uno de los 63 tipos de crisis que existen. Yo a lo mejor tengo crisis de ausencia o auras, estoy hablando contigo y, de repente mi cerebro de desconecta, se para… pero es algo invisible, la otra persona no se da cuenta o se asocia a faltas de atención, despistes… por eso te comentaba al principio que hay mucha gente que tiene epilepsia y no lo sabe.



¿En qué cosas, aunque no provoque directamente una discapacidad, puede limitar la epilepsia?Por ejemplo, hay una serie de puestos de trabajos a los que las personas con epilepsia no pueden acceder, como todos aquellos que impliquen llevar armas (policía, ejército…), bomberos, manejar cierto tipo de máquinas o cualquier trabajo que conlleve un riesgo físico como nosotros mismos o para otras personas. También, por ejemplo, para poder conducir, tenemos que estar un año sin crisis y sin medicación… pero preferimos centrarnos en las cosas que sí podemos hacer. Somos conscientes de que hay ciertos trabajos o deportes, que no vamos a poder hacer o que vamos a tener que hacer acompañados, pero muchísimos otros que sí.



La epilepsia no es una enfermedad, es un síntoma. ¿Qué enfermedades son las más comunes asociadas a epilepsia?Eso es, la epilepsia no es una enfermedad es sí misma, sino que es uno de los síntomas que algunas enfermedades o trastornos pueden tener asociados, en los que la epilepsia es más frecuente. Por ejemplo, las personas con autismo tienen más probabilidades de tener epilepsia, pues se calcula que entre el 30 y el 33% de ellas personas pueden desarrollarla. Se da sobre todo en los casos en los que el sistema nervioso, por los motivos que sean, no está funcionando bien y el cuerpo se manifiesta de esa manera, de las diferentes formas en las que se puede manifestar la epilepsia. Por ejemplo, además de en el autismo, es frecuente en el ictus, porque los accidentes cerebrovasculares dañan el cerebro y pueden tener como secuela una epilepsia, las enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson…) y, en general, cualquier condición que, de alguna manera, pueda dañar el cerebro, e incluso el estrés puede desencadenar una crisis epiléptica… Y, como te decía, que la epilepsia puede aparecer a lo largo de la vida, en cualquier momento y a cualquier persona, no discrimina ni por sexo, ni edad, ni condición social…



Cuando la gente piensa en epilepsia piensa en alguien en el suelo convulsionando y echando espuma por la boca, pero eso es solo una mínima parte

¿Cree que falta conocimiento y concienciación sobre la epilepsia?Hay un desconocimiento absoluto, y eso nos lleva a fomentar el estigma. Todo el mundo que piensa en epilepsia piensa en alguien en el suelo convulsionando y echando espuma por la boca cuando eso es una mínima parte, por eso necesitamos que la sociedad tenga más conocimiento sobre qué es la epilepsia, cómo se manifiesta, cómo manejar una crisis… Hay mucha desinformación alrededor de ella cuando hay mucha gente en España que la tiene y es muy habitual encontrarla, por ejemplo, en los servicios de urgencias. Esto lleva a lo que te comentaba al principio, a que haya muchísima gente con epilepsia que no sabe que la tiene.