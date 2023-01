Carmen Borrego lleva unas semanas al límite por las polémicas que la rodean a ella y a su familia, además de por el estado de salud de María Teresa Campos. Por ello, ha buscado ponerle remedio a través de una terapia con caballos, y Sálvame ha querido mostrar el proceso emitiendo imágenes del momento de su colaboradora.

En el vídeo que ha mostrado la tertulia de Telecinco se puede ver a la tertuliana explicando su situación: "Estoy en un momento de mi vida complicado, y todo lo que me ayude me viene fenomenal". "Mi presente está marcado por mi madre, He sido muy confiada con la gente y eso me ha dado malas pasadas", expresaba.

Al presentarle al caballo, la pequeña de las Campos se achantaba. En primer lugar, ha dejado claro que no quería montarse, y más tarde la colaboradora veía que no existía cariño del animal hacia ella: "Ni el caballo quiere verme".

Pese a expresar miedo en algunas ocasiones, se la ha podido ver dándole de comer y cepillándolo. Además, terminaba abrazándolo. Por otro lado, en la primera sesión también ha tenido que acercarse e interactuar con distintas aves.

El momento, que ha resultado cómico, ha sido completado con la responsable de la terapia, quien estaba en plató: "Creo que le viene muy bien este tipo de terapia". La experta ha hablado del caso de Borrego: "Ha venido con miedo tanto a abrirse como a los animales".

"Me he quedado contenta porque para una primera sesión es suficiente con que abrace a un caballo y toque a un búho". La experta ha explicado que bajan los niveles de cortisol al acariciar a un animal. Pese a haber tenido muchas mascotas, Borrego ha sido clara: "Hace tiempo que no las tengo porque no quiero sufrir como he sufrido cuando se han muerto".