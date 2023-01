Los agentes de movilidad jubilarán el amarillo chillón de su uniforme para lucir un rojo flúor

El verde oliva de los guardias civiles, el azul oscuro de los policías municipales... y, a partir de este sábado, 28 de enero, el rojo flúor de los agentes de movilidad. Los 595 profesionales de este Cuerpo municipal jubilarán el amarillo chillón que lucían hasta ahora en sus uniformes para vestir un tono rojo, que además de aportar mayor visibilidad, les hará diferenciarse de otros colectivos, según adelantan fuentes consistoriales a 20minutos.

Pero el color no será única novedad de los atuendos. Por primera vez, el área de Medio Ambiente y Movilidad, que lidera Borja Carabante, ajusta los anoraks a las necesidades físicas de las 75 mujeres integradas en el Cuerpo, que hasta ahora tenían que utilizar los mismos uniformes que los hombres. Con un coste de 1.275.000 euros anuales, todas las prendas están elaboradas con tejidos de alta visibilidad y bandas reflectantes, que, a diferencia de las anteriores, serán discontinuas para lograr más resistencia. Además, en esta uniformidad se han empleado materiales de gran confort y adaptables tanto para las épocas de frío como estivales.

Por primera vez, el uniforme se adapta a las necesidades de las mujeres. Ayuntamiento de Madrid

El uniforme que se ha adquirido comprende 1.500 polos de manga larga y otro tanto de manga corta; 1.400 pantalones con forro térmico desmontable compatibles con invierno y verano y con protecciones para motoristas; 1.000 anoraks de tres capas desmontable con chaleco térmico de 200 gramos y cortavientos; 600 cazadoras de motorista de dos capas con protecciones interiores, resistentes a la abrasión y con un acabado hidrofugado; 1.000 cascos de motorista modulares, que incorporan mentón abatible y, por tanto, pueden funcionar como casco abierto e integral para mayor seguridad; 500 zapatos sin costuras, y 1.000 botas. También se suministrarán bufandas, guantes y gorras.

El sindicato de los agentes, en contra: "No es seguro"

Desde el sindicato de Unión de Policía Municipal se muestran recelosos del cambio de color, del que lamentan no haber sido avisados. "No se nos ha dado ningún tipo de publicidad, ni sabemos nada", cuentan a 20minutos. Asimismo, califican la medida de "rara" y "poco coherente", puesto que creen que "va a generar confusión entre los conductores, que están acostumbrados a ver a los agentes que regulan el tráfico vestidos de amarillos". A su juicio, el color rojo flúor "no ayuda a la visibilidad y, por tanto, no es seguro" para los efectivos. Como alternativa, concluyen: "Obviamente, debería mantenerse el amarillo".