Chelo García-Cortés ha querido defenderse de un inapropiado apelativo por el que la llama Belén Ro. Y es que la colaboradora de Sálvame le ha dedicado unas palabras a quien también ha ofendido a Carmen Borrego metiéndose con su físico a través de un chat de grupo,

Al aparecer el nombre de Rodríguez, la colaboradora ha salido en su propia defensa. Aunque nunca han tenido mucha relación, ha explicado que la insulta: "No entiendo que aparezca con un abanico con la bandera LGTB y se meta con una mujer".

Y es que García-Cortés ha desvelado que Rodríguez se referiría a ella con un insultante mote: "Si tú quieres apoyar al colectivo, no te metas con otra mujer y le llames, según parece, 'Don Consuelo'". "Soy tan mujer como tú, o más", ha defendido, negando rotundamente ese apodo.

"Es muy feo que una mujer ponga un mote a otra", ha defendido. Además, la periodista ha salido en defensa de Borrego: "También es muy feo que se metan con el físico de los demás. Hay que mirarse todos los días al espejo".

"Al cabo del tiempo yo me entero de que mi defensora en Supervivientes fue mi mujer. Sé que se mete con ella, pero no sé qué dice, porque no he querido saberlo", ha explicado también García-Cortés. "Me ha dolido que se meta con mi mujer, porque para llegarle a la suela de los zapatos, tienes que volver a nacer".