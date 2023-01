En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco del desplante que el embajador de Irán, Hassan Ghashghavi, ha hecho a la reina Letizia durante la tradicional recepción de los reyes de España al Cuerpo Diplomático.

Durante el saludo a los monarcas, el embajador ha dado la mano al rey Felipe VI, pero ha evitado hacer lo mismo con Letizia, a la que ha saludado desde la distancia. Este jueves, En boca de todos ha contactado en directo con Gloria Campos, experta en protocolo, para tratar el asunto.

Desde que en 1979 tuviera lugar la revolución islámica en Irán, los hombres no tienen permitido dar la mano a las mujeres en público, motivo por el que Hassan Ghashghavi habría evitado estrechar la de la reina Letizia. Por su parte, Campos ha señalado que esta no es la primera vez que doña Letizia se ve obligada a pasar por una situación así.

"Por desgracia, el protocolo diplomático creo que todavía no se ha dado cuenta de que estamos en una sociedad multicultural donde la mujer está cada vez más empoderada y el protocolo no se adapta a los tiempos ni del siglo ni del año que estamos viviendo. El protocolo diplomático necesita una renovación", ha apuntado la experta.

"Lo que ha hecho el embajador no es, ni más ni menos, un feo a las mujeres. Creo que aquí, personalmente y esto no es profesional que lo diga, el Gobierno de España y cualquier gobierno debería dar un desplante porque vulnera los derechos humanos y, desde luego, los principios de igualdad", ha apuntado Campos.

"Yo no sé si le hubiera hecho una peineta a ese señor, pero entre la peineta y la descortesía de lo que representa... La importancia no es el desplante, sino lo que representa, porque están dando validez a este desprecio absoluto por las mujeres". Finalmente, Gloria Campos ha destacado la actitud de la reina que, solo con su mirada, "ha hecho ese gesto de 'mire usted, su gobierno no me gusta'".