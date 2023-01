Aragonès justifica el apoyo a la ejecución de la B-40 porque "Cataluña necesita Presupuestos"

“Cataluña necesita presupuestos”. Con esta afirmación, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès ha justificado el voto a favor de la ejecución de la B-40 incluida en la moción del PSC que se ha votado esta mañana en el Parlament. Aragonès ha matizado que “los necesita la ciudadanía”, y que por ello, su partido, Esquerra Republicana, había votado afirmativamente a la realización de un proyecto que “no es nuestra opción”, ha recordado.

“No hay ningún escollo” ha sido la rúbrica de su intervención, y con ella ha querido pasar la pelota a los socialistas, ya que “había unas condiciones, y nos hemos movido para cumplir esas condiciones. Ahora es el turno del PSC”. A las objeciones, desde el propio Parlament del diputado socialista Jordi Terrades, recordando que hay otras muchas propuestas a acordar, Aragonès ha contestado que “sería un error reabrir cuestiones que se habían cerrado en las negociaciones”.

Pere Aragonès ha remarcado que este cambio de opinión sobre el Cuarto Cinturón “es el precio que hay que pagar por la centralidad política y el liderazgo”, remarcando que no han querido “ponerse de lado”, y que han sido conscientes de que “hay que llegar a acuerdos y ceder si hay un beneficio superior”, asi como de que "asumo el coste". El presidente de la Generalitat asegura que la decisión que ha tomado su partido “es la más útil y necesaria para la ciudadanía”.

Estabilidad

Aragonès ha destacado que el apoyo a la B-40 para desbloquear los Presupuestos también significa otorgar estabilidad a la política catalana, y que de no haber hecho esta concesión, se abrían caminos “inciertos” en un momento en el que los Presupuestos son “imprescindibles”.

A pesar de aún no tener asegurado el apoyo del PSC debido a las objeciones que se han manifestado desde el Parlament por parte del PSC, Pere Aragonès no contempla “otra opción que no sea un acuerdo”, y por este motivo no se plantea llevar los Presupuestos para la aprobación del Consell Executiu y posterior tramitación parlamentaria sin un pacto de apoyo previo.

Sobre si los Comunes podrían retirar su apoyo tras haber aceptado el Govern estudiar y ejecutar la B-40, la ampliación del aeropuerto y el Hard Rock, Aragonès ha explicado que “la literalidad del acuerdo con los Comunes habla de que no se destinen partidas presupuestarias a estos proyectos”. Además, ha confirmado que previamente al pleno del Parlament había hablado con la líder de los Comunes, Jéssica Albiach, y que la intervención del diputado común, Marc Parés, insistiendo en la necesidad de aprobar el Presupuesto, demostraba que el acuerdo sigue en pie.