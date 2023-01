Por qué no me han subido la pensión por discapacidad: requisitos para poder cobrarla

El pasado 1 de enero de 2023 entraba en vigor la fórmula para la revalorización de las pensiones contributivas, tanto mínimas como máximas, puesta en marcha por el Ejecutivo y recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia del alza inflacionista. En este sentido, se establece una subida del 8,5% este año conforme al IPC medio interanual de noviembre de 2021 a diciembre de 2022.

Una subida que afecta a aquellas personas que reciben una pensión por incapacidad permanente y de gran invalidez. Así, cerca de 1,1 millones de personas con discapacidad en España cobran algún tipo de pensión, de las cuales casi 950.000 reciben esta prestación contributiva.

Tras la aplicación de la subida este mes de enero, la Seguridad Social ha abonado un total de 10.009.149 pensiones contributivas, de las cuales 948.476 han sido por incapacidad permanente y gran invalidez, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Quiénes tienen derecho a cobrar la pensión

De tal manera que esta subida generalizada del 8,5% solo llegará a quienes reciban este tipo de prestación en su modalidad contributiva, cuya cuantía está determinada por la base reguladora y el porcentaje se aplica según el grado de incapacidad reconocido por la Seguridad Social (absoluta, total, de gran invalidez o parcial). En este sentido, la pensión media por incapacidad permanente y gran invalidez ha subido de los 1.019 a los 1.106 euros este año.

Por otro lado, cerca de 180.000 personas en España cobran una pensión no contributiva por discapacidad. En 2023 se prorroga la subida del 15% para este tipo de prestaciones puesta en marcha en julio del año pasado para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la guerra en Ucrania.

De esta manera, a comienzos de 2022, el importe de esta pensión era de 421,40 euros al mes y, tras esta subida, la cuantía definitiva que seguirá vigente en 2023 es de 484,61 euros. Asimismo, la pensión no contributiva de invalidez con un incremento del 50% se otorga a quienes perciben esta prestación y su grado de discapacidad es igual o superior al 75%. En estos casos, la prestación subiría a 726,90 euros al mes.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas por invalidez están dirigidas a aquellas personas que no han cotizado el tiempo suficiente como para recibir una pensión contributiva, aunque es necesario cumplir una serie de requisitos para acceder a las mismas, recogidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030:

Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Encontrarse en edad de trabajar, esto es, que tengan entre 18 y 65 años.

Residir en España y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en la que se solicita la prestación.

Los ingresos máximos anuales personales deberán ser de 6.784,54 euros al año. Sin embargo, este límite varía en función de los miembros que compongan la unidad familiar, por ejemplo, si vive con sus padres u otros familiares.

Sin embargo, este límite varía en función de los miembros que compongan la unidad familiar, por ejemplo, si vive con sus padres u otros familiares. En este sentido, si convive solo con su cónyuge y/o con parientes de segundo grado de consanguineidad, el límite varía de los 11.533,72 euros si son dos miembros a los 21.032,08 euros si son cuatro o más.



En el caso de que conviva con alguno de sus padres o hijos, el límite asciende a 28.834,30 euros con dos miembros a 52.580,20 euros si son cuatro o más.

El acceso a esta pensión no impide poder trabajar en aquellas actividades laborales que sean compatibles con la discapacidad del pensionista. No obstante, cerca de 670.000 personas con discapacidad en edad de trabajar no cobra ninguna pensión al no cumplir con los requisitos establecidos.