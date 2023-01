Jesús Castro se sincera sobre sus problemas económicos: "He debido dinero a mi casero porque vivo solo en Madrid"

Jesús Castro saltó a la fama en 2014 gracias a su papel en la película El niño, que con la que consiguió la nominación al Goya como Mejor Actor Revelación.

Tras este gran comienzo, le llegaron más trabajos delante de las cámaras. Sus interpretaciones en las series Mar de plástico, Secretos de estado y, recientemente, en Diario de un gigoló, son algunos de ellos.

Aunque el gaditano no haya parado de trabajar desde entonces, en una entrevista a Lecturas ha confesado que alguna que otra vez ha sufrido problemas económicos.

"He debido dinero a mi casero porque vivo solo en Madrid", reconoce a la revista. "Ahora estamos en una situación con todo carísimo, en el supermercado, y es un momento de agarrarse un poco los machos", declara.

El actor viene de una familia discreta, pues antes de comenzar con su carrera en el mundo de la interpretación, era un joven que a la vez que estudiaba un grado medio trabajaba y ayudaba en la cafetería de su padre.

Es por ello que, aunque ahora sea una persona reconocida, asegura que sus valores no han cambiado. "Voy al pueblo, estoy con mi familia, entro en los mismos bares de personas mayores para tomar un café con ellos como hacía", comenta en una entrevista a La Vanguardia.

Así pues, se reafirma en que lo único que quiere es trabajar y señala que la fama le da igual: "No me siento más ni menos que nadie porque me reconozcan por la calle".