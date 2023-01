Una 'youtuber' de 23 años con un trastorno mental pide el suicidio asistido

El caso de Olympe, una youtuber de 23 años con un trastorno de identidad disociativo (TID), ha conmocionado a su país, Francia, desde que pidiera públicamente que se le practique el suicidio asistido en Bélgica.

Así lo anunció en sus redes sociales la joven, que dice vivir con 15 personalidades diferentes. En ellas, donde acumula más de 250 mil seguidores, Lily (su nombre real) dijo sentirse "agotada", por lo que decidió contactar con médicos en Bélgica, uno de los países donde está regulado el suicidio asistido, pero solo en determinados casos, para que le ayuden a acabar con su sufrimiento a finales de 2023.

Tal y como contó la joven, que asegura haber tomado esta decisión de una forma "muy meditada", su trastorno se debe a traumas graves que derivan de su infancia, algo que ha marcado el resto de su vida.

Y es que sus primeros años de vida han estado marcados por trágicos episodios que van desde los abusos de carácter sexual, ya que fue víctima de pedofilia y fue violada hasta en cinco ocasiones durante su adolescencia, hasta el abandono de su familia, llegando a pasar por más de una veintena de casas de acogida, o el bullying. También ha tenido que ver, denuncia, el acoso que recibe por internet.

"Aunque soy una persona muy resiliente, tengo mis límites y han sido llevados al extremo durante años", aseguraba hace unos días la joven en las redes. "Estoy muy cansada y no le digo a nadie que esta es la solución, pero esta es mi decisión", insistía. "No quiero ser un ejemplo para los jóvenes, pero esta es mi vida y mi decisión", argumentaba Lily, que remataba: "Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin".

Según señala Nius, los médicos belgas han rechazado la petición de Olympe. Tal y como declaró el doctor de Bruselas Yves de Locht, contactado por la youtuber, al diario Le Parisien, las clínicas "no son distribuidores de eutanasia": "No nos negamos a reunirnos con gente como ella, pero les explicamos que el proceso puede durar meses o incluso años", aseguró.