La reforma de la profesión docente no se aprobará al completo por el año electoral y la necesidad de llegar a acuerdos

La reforma de la profesión docente llegará, pero muy poco a poco y por fases. La propuesta normativa del Ministerio de Educación para regular la formación, el acceso y el desarrollo profesional de los profesores en España no dará tiempo a cerrarse del todo por la carrera electoral que está a punto de dar su pistoletazo de salida. Hace un año que el departamento de Pilar Alegría presentó sus 24 puntos de modificación, pero lo más probable es que algunos de ellos caigan, ya que muchos requieren de un proceso de negociación complejo.

La nueva ley educativa aprobada en 2020, la LOMLOE o 'Ley Celáa', estableció en su disposición adicional séptima un plazo de un año para que el Gobierno -consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado- presentase una "propuesta normativa" que regule la profesión docente. Justo antes de vencer esa fecha límite, Educación publicó su propuesta: un documento de 24 puntos en los que, entre otras cosas, se planteaba endurecer el acceso a la carrera de Magisterio, ampliar la duración del Máster y hacer obligatoria la "formación permanente" del profesorado.

Ahora, un año después de publicar ese "documento para debate", hay puntos que avanzan y otros que todavía quedan pendientes y que probablemente no podrán cerrarse a corto plazo. Así lo confirman fuentes del ministerio a 20minutos, que asumen que, con las elecciones autonómicas de por medio en el mes de mayo, no dará tiempo a aprobarse íntegramente. "Se avanzará, pero no se cerrará", explican las mismas fuentes, que aseguran que "es posible" que algún punto sí salga adelante, entre mayo y octubre.

40 años sin reformar la profesión docente

Reformar la profesión docente era un deber que arrastraba el ministerio desde la aprobación de la nueva ley educativa y que no se ha abordado desde hace cuatro décadas pese a las reivindicaciones del sector. El objetivo desde el principio ha sido que esta reforma encarrile hasta desembocar en un nuevo estatuto docente, "una petición histórica", según recordó esta semana la titular de Educación, Pilar Alegría, en una entrevista en Servimedia. Alegría aseguró que su departamento ya ha mantenido "más de 30 reuniones" con sindicatos y otras organizaciones del sector para avanzar en el documento que propusieron en enero de 2022.

"Y ahí hay cuestiones muy importantes, como la formación inicial o la formación permanente, que estamos trabajando con el profesorado", aseguró entonces, antes de incidir en la voluntad del ministerio "de poder llegar a acuerdos favorables en esa dirección" en todo el proceso de negociación. Y es que es precisamente ese ámbito el que tiene más visos de prosperar en cuanto a los nuevos cambios.

Desde el entorno de la ministra indican que los puntos que seguramente sí dé tiempo a cerrar serán los relacionados con la formación del profesorado, los que corresponden a la carrera de Magisterio y al acceso a la profesión docente. De los 24 puntos que presentó el Gobierno, 17 atañen a estos asuntos. La mayoría de estos son los que más avanzados van en las distintas mesas de negociaciones (con decanos y rectores) y en los que también trabaja el Ministerio de Universidades. Son, de hecho, a los que se le está dando prioridad debido a que entrañan una complejidad menor que lo que supone reformar toda la carrera profesional de los docentes.

Paso a paso hacia el nuevo estatuto

Con todo, desde Educación inciden en que desde el principio no se planteó empezar la reforma directamente con un texto legislativo, precisamente para abrir el debate y afianzar una propuesta final consensuada con los distintos actores implicados.

La fórmula del Ejecutivo consiste en ir paso a paso: primero, presentar un paquete de medidas (las 24 propuestas), ir firmando acuerdos concretos respecto a cada una de ellas (en la fase en la que están ahora), y ponerlas en vigor progresivamente mediante las acciones que correspondan (órdenes, reales decretos, etc.). Todo ello con la vista puesta en que todas estas iniciativas, y las que se añadan a las ya planteadas, conformen un nuevo estatuto que, por cuestión de tiempo, deberá aprobar ya el próximo Gobierno.

El examen para entrar a Magisterio no saldrá

Respecto a la formación inicial, es decir, la preparación de los docentes antes de su desempeño profesional, se propusieron varias reformas. Todas ellas con el objetivo de "mejorar la valoración" de los estudios universitarios relacionados con la educación, y ante el "enorme desajuste" entre la abundante cantidad de plazas que se ofertan en las universidades y las necesidades del sistema educativo. Por ello, y para filtrar en cierta parte ese acceso a la universidad y mejorar la empleabilidad del sector, el Ejecutivo sugirió establecer una prueba de acceso específica para los grados en Educación Infantil y Primaria. "No solo la nota de admisión permite identificar la excelencia", incidía Educación en el documento.

Así, la propuesta de Alegría abogaba por establecer una prueba específica de acceso a los grados en Infantil y Primaria como "requisito previo", en la que se evaluara la "competencia comunicativa", el "razonamiento crítico" y la "competencia lógico-matemática". Pero parece que esta medida va a caer en saco roto, después de que el Ministerio de Universidades (de quien es competencia este cambio) haya descartado "completamente" su implantación, según avanzó El País este martes.

Fuentes de Educación cuentan que en las mesas de negociaciones no se vio del todo clara impulsar esta opción, pues surgieron dudas de que tuviera un encaje legal fácil. Con todo, inciden en que lo que se está dando ahora no es más que eso: negociaciones, por lo que nada es todavía definitivo.

Endurecer el acceso al Máster

Por tanto, en el ámbito de la formación quedan por negociar el resto de puntos. Uno de ellos es el que planteaba endurecer el acceso al Máster y "asegurar los conocimientos básicos relacionados con las especialidades" estableciendo unos requisitos básicos por cada área de conocimiento y abriendo la posibilidad de establecer "complementos formativos". De manera similar a lo que se propuso para los grados en Infantil y Primaria, el Gobierno instó a "valorar la posibilidad" de establecer también una prueba de acceso al Máster de formación del profesorado.

Además, en cuanto a la oferta de asignaturas, el documento aboga por generalizar las asignaturas relacionadas en la docencia en aquellas disciplinas que, per se, no impliquen dedicarse a la educación. Sería el caso de Historia o Literatura, por ejemplo, pues son titulaciones que habitualmente escogen los estudiantes que optan por la carrera docente, pero que no han estudiado las nociones básicas de cómo ha de impartirse una clase.

Están también las propuestas relacionadas con el acceso a la profesión, es decir, la trayectoria que debe seguir un estudiante que ha terminado sus estudios y quiere comenzar su carrera profesional en la docencia. Para ello, Educación ideó un nuevo modelo de iniciación, bautizado como PID, y que aspira a revisar y cambiar el diseño actual de las prácticas mediante un sistema dual parecido al de la nueva Formación Profesional (FP): compaginando los estudios con las prácticas remuneradas.