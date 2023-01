El Rubius, muy aplaudido por hablar abiertamente de su bisexualidad frente a sus compañeros 'streamers': "¿Algún problema?"

El streamer El Rubius está siendo muy aplaudido en las últimas horas después de hablar abiertamente sobre su sexualidad en su último directo, mientras conversaba con otros streamers como Spreen o ElXokas.

El malagueño, ahora residente en Andorra, estaba recordando su adolescencia, cuando era fan de Tokio Hotel, y ha reconocido que sentía atracción tanto de los chicos como de las chicas emo.

"Yo me enamoraba de todas las emo y todos los emo", comentaba, asegurando que cuando descubrió que el vocalista del grupo alemán era chico, "le gustó mucho más". Una declaración que no pasa desapercibido a Spreen, que le pregunta directamente si es bisexual. "Sí, me gustan los dos. ¿Algún problema?", ha respondido bien claro.

"Yo soy bi", reitera más tarde con una tranquilidad y normalidad para hablar de este tema que ha emocionado sus fans, que llevan tiempo observando pistas y estaban esperando a que el streamer diera el paso públicamente.

Rubius con bi de bisexual pic.twitter.com/gwwIS5FAAV — Ari (@4r_ii12) January 24, 2023

El clip no ha tardado en hacerse viral y las opiniones están inundando Twitter en las últimas horas. Muchos aseguran que esperan un comunicado más oficial del youtuber para confirmar su sexualidad, mientras otros creen que todo es una broma entre amigos y no tienen del todo claro la veracidad.

rubius literalmente gritando: SOY BI

la gente: https://t.co/Pd0PqSZdQk — jack; michi (@baekspooky) January 26, 2023

Otro grupo señala que este tipo de naturalidad es la necesaria a la hora de tratar del tema y que no hace falta más declaraciones por parte de El Rubius para apoyar o reafirmar esa parte de su vida personal.

Como sea, también celebran la valentía de hacerlo en un espacio en el que la aceptación LGTB es complicada. Él mismo señala a Spreen como homófobo y parece dispuesto a defenderse de todos los haters que puedan venir a partir de ahora.