'El programa de Ana Rosa' habla con la vecina del hombre que envió las cartas bomba: "A nivel de vecino yo le doy un 10"

El envío de varias cartas bomba a diversas entidades de nuestro país y a la embajada de Ucrania ha mantenido en jaque a la Policía durante varios meses. Ahora, las autoridades han conseguido detener al autor de los envíos.

Se trata de un hombre de 74 años, jubilado, que vivía solo y cuyo comportamiento ante sus vecinos era ejemplar. Este jueves, El programa de Ana Rosa ha podido hablar en directo con Elisa, una de sus vecinas: "Nunca escuché un ruido en esa casa, vivo debajo de él, nunca he escuchado mover una silla, subir una persiana... nada de nada".

De la misma manera, Elisa ha apuntado: "A nivel de vecino yo le doy un 10, de puertas para afuera; pero de puertas para adentro no puedo saber la mente de cada persona". Además, la vecina ha destacado que cuando vio en televisión que su vecino era el autor de las cartas bomba se quedó "petrificada".

"Era una persona solitaria, nunca iba acompañado de un amigo, cuando lo he visto por la calle iba siempre solo... pero era muy correcto", ha destacado Elisa que también ha querido dejar claro que nunca vio a nadie visitar al hombre en su casa: "Si fuesen amigos o familiares se escucharía algo".

"Yo nunca he oído a nadie. Tengo vecinos al lado y escucho cómo levantan las persianas, la tele, que hay gente y está habitado... pero ahí no habita nadie, es que no se escucha nada, ni mover una silla. A este señor no le he oído mover nada, lo tengo arriba y nunca he escuchado nada".