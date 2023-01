La policía tiene que calmar a los fans: Britney Spears no está en peligro

Su cuenta de Instagram desapareció, algo que aún se puede comprobar. Y muchos de los fans de Britney Spears, dado que tenía algo más de 41 millones y medio de seguidores en dicha red social, se preocuparon. En algunos casos fue tanta la intranquilidad y el desasosiego que no dudadon en llamar al número de emergencias de la policía para que comprobase que su artista favorita estaba en perfecto estado.

Tal y como han explicado desde el portal norteamericano TMZ, multitud de llamadas al 911 llegaron poco después de que la cantante de éxitos como Toxic o Womanizer se borrase su cuenta, por lo que sus followers pedían que algún agente se personase en casa de Britney y comprobase su estado, por si acaso estaba en alguna fase mentalmente inestable.

Esta no es la primera vez que la artista se quita la cuenta y vuelve poco después, pero sí que más alarma ha causado entre sus fans, creando un problema en la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, quienes finalmente confirmaron que no había razón para creer que estaba en peligro, si bien no ha salido a la luz si hablaron con la propia cantante o con alguien cercano.

"Puedo confirmar que recibimos una gran cantidad llamadas en nuestra oficina y, específicamente, puedo confirmar que no hay motivos para creer que Britney Spears esté en ningún tipo de peligro o de daño", ha declarado un portavoz de la policía, que no quiso revelar tampoco cuántas fueron las llamadas recibidas, asegurando que se se proporcionaban detalles mínimos era por un "problema de la confianza ciudadana" en el cuerpo policial.

"Es solo una cuestión de privacidad para los residentes de nuestro condado, un problema de confianza pública. Sencillamente no vamos a divulgar ese tipo de cosas. No es ilegal. Lo cierto es que no haremos comentarios de ningún tipo sobre problemas de salud mental ni nada por el estilo", agregó el agente.

Poco después reiteraba que no podía "ni confirmar ni negar que los agentes" hubiesen ido a la casa de la artista, pero que aún así no creían "que Britney Spears esté en cualquier tipo de daño o peligro" en ese momento".

Britney Spears not in danger, police say after fans call for wellness check https://t.co/dIC7qS9Hq3 pic.twitter.com/lmo71v8Ydq — Page Six (@PageSix) January 25, 2023

Algunos de los fansque habían llamado llegaron a grabarse en TikTok explicando por qué habían hecho las llamadas. Otros, de hecho, les contestaron recordándoles que una fuente cercana a Britney ya explicó que ella se cerraría ocasionalmente su cuenta y se alejaría de las redes sociales de vez en cuando por el bien de su salud mental.