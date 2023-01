El congreso de móviles volverá a cifras de asistentes casi previas a la pandemia en una edición marcada por el acceso a la red

El Mobile World Congress vuelve con más fuerza si cabe a Barcelona en una edición de 2023 que será la de la práctica recuperación de las grandes cifras de asistentes y de negocio previas a la irrupción de la pandemia de coronavirus.

A pesar de que las restricciones impuestas por las autoridades chinas impedirán que las delegaciones del país asiático sean tan nutridas como las de antes del año 2019, el evento mundial de la telefonía móvil por excelencia tiene previsto acoger en Barcelona a partir del 27 de febrero a 80.000 asistentes, que generarán un impacto económico de unos 350 millones de euros.

Las cifras son superiores a los 60.000 participantes del año pasado, procedentes de 200 países, y a las 1.900 empresas de 160 nacionalidades que hicieron acto de presencia. Este año se alcanzarán las 2.000 compañías.

El gigante tecnológico chino Huawei será además el principal expositor de esta edición, "muy por delante del segundo" en metros cuadrados, ha indicado este jueves en Barcelona el principal responsable de la patronal GSMA, John Hoffman. La feria tiene asegurada su presencia en la capital catalana hasta el año 2030, alejando así, las dudas sobre si abandonaría Barcelona surgidas otros años.

La aceleración de la conectividad global a Internet será el tema estrella del congreso tecnológico de este año. Unos 400.000 millones de personas no tienen, a día de hoy, acceso a la red. Fira Gran Via dedicará los pabellones 1 a 8 al gran evento de la telefonía y reservará todo el pabellón 6 a la feria de 'startups' 4YFN (4 Years From Now).

Unos 900 oradores internacionales hablarán en el Mobile de los grandes retos a los que se enfrenta no solo la telefonía móvil, sino las industrias adyacentes a esta, que cada vez tienen una presencia más numerosa en la feria barcelonesa. El 40% de los ponentes pertenecen a estas industrias adyacentes a la tecnología móvil.

Desde 2006, el Mobile ha generado 5.700 millones de euros en beneficios económicos y ha contribuido a crear 148.000 puestos de trabajo parciales.