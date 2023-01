Del "pacto" de Bisbal y Chenoa a las mentiras de Rosa: los secretos de 'OT 1', al descubierto

En 2001, Operación Triunfo lanzó al estrellato a 16 jóvenes por aquel entonces desconocidos. El programa, que se convirtió en un fenómeno social, marcó un antes y después en la historia de nuestra televisión.

Un fenómeno que fue analizado en el último programa de Días de tele, donde Rosa López, a la postre ganadora, Noemí Galera y Tinet Rubira desgranaron algunos de los secretos mejor guardados de esta recordada primera edición.

Precisamente este último, director de la empresa responsable del concurso, quién más se atrevió a hablar sobre él y sus complicados inicios. "Las tres primeras galas no fueron muy bien de audiencia, porque necesitábamos un calentamiento para que el público se empezara a enamorar con el casting que habíamos encontrado". Sin embargo, después "la cosa se disparó" y fue "una auténtica locura".

En cuanto a lo que pasa a nivel interno, desveló: "Hay muchas anécdotas que la gente que hemos trabajado en el programa no contamos". Entonces, habló sobre la historia de amor por excelencia de la edición: "Nos ocurrió con la historia de amor entre David Bisbal y Chenoa. Ellos se gustaban, se querían, y nosotros veíamos que ahí había algo, pero, evidentemente, ni ellos decían nada, ni nosotros tampoco, porque era un pacto que teníamos", confesó Rubira, desvelando que Noemí Galera fue quien encontró Escondidos, un tema que reflejaba a la perfección la historia que los jóvenes estaban viviendo en la Academia.

"Cuando David y Chenoa empiezan a leer la letra... Que si escondidos solos tú y yo y tal... Era la historia de un amor furtivo. Ellos eran superdiscretos, pero diciendo: 'nos están haciendo cantar algo que nos está delatando. ¿Qué está pasando aquí?'", contó Tinet.

"Fue a partir de dicha actuación cuando empezó el interés por ellos, por todo lo que era su vida, su imagen, y, evidentemente, a nivel publicitario, todo el mundo quería tener un trocito de Operación Triunfo".

Además, Rosa López, presente en plató, confesó que contó algunas mentiras en el casting, como que sabía inglés y que tocaba el piano. entonces, intervino Galera: "Desde aquí quiero decir que no hace falta mentir en los castings. A Rosa no le hacía falta. Hay que estar muy seguro, muy contento y muy orgulloso de cómo es uno, así que no hace falta mentir".