Anabel Pantoja protagonizó la última cámara oculta del programa de televisión Gente maravillosa, que le hizo creer que estaba cenando al lado de un estafador que buscaba convencer a un joven de que la homosexual es una enfermedad que puede tratarse con el consumo de pastillas.

La influencer fue grabada en un restaurante junto a su amiga Susana Molina, exconcursante de Gran Hermano, y un amigo en común, quienes escucharon con ella la conversación entre un supuesto terapeuta y un joven de 18 años que quería dejar de sentir atracción por los hombres.

Los actores hicieron creer a la sobrina de Isabel Pantoja que el joven estaba comprando pastillas para tratar su orientación sexual. El terapeuta explicaba que ser homosexual tiene remedio, y que si el joven quería seguir su tratamiento debía pagarle 300 euros.

Tras escuchar varios minutos de la conversación, la excolaboradora de Sálvame no pudo evitar levantarse de su asiento y pedir ayuda a los trabajadores del local. Sin embargo, al no ser atendida, decidió ella misma ir a hablar con el chico para convencerle de que lo estaban estafando.

El joven no entraba en razón, así que habló directamente con el terapeuta: "Perdona que me meta, pero es que te estaba oyendo… Creo que le estás estafando. Te estás riendo de él en su cara y no te vas a reír de él. Para empezar, él no está enfermo. El enfermo es usted. Acabo de llamar a la Policía porque usted le está estafando. Yo no sé lo que usted tiene ahí", le espetó.

"¿Recetarle unas pastillas a un menor prácticamente? ¿Y de qué está enfermo, del Covid? Es que es muy fuerte lo que usted está haciendo, esto es denunciable… ¿Usted se ha dado un golpe en la cabeza? Es de vergüenza…", se quejó, amenazando al experto con marcharse del restaurante. "Te voy a grabar y voy a subirte a mis redes sociales", lo amenazó, hasta lograr su marcha.

Finalmente, el programa sacó a la luz a su equipo para explicar a la influencer que estaba siendo objeto de una broma para la televisión. Eso sí, le aseguraron que, aunque en este caso la situación era una simulación, en otro momento había ocurrido de verdad. Pantoja afirmó entonces que lo había pasado realmente mal y que, contra este tipo de casos, hay que rebelarse.