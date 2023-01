LoveYoli cuenta el motivo por el que su hija Valeria fue hospitalizada de urgencia: "Si se controla, no tiene por qué pasar nada"

Para LoveYoli, el año no ha empezado como esperaba. Muchos han sido los problemas de salud a los que han tenido que enfrentarse durante estas semanas en su familia.

El más preocupante fue hace una semana, cuando su hija Valeria tuvo que ingresar de urgencia. La que fuera concursante de Gran Hermano tuvo que llevar a la pequeña de siete años al hospital por unos fuertes dolores en un costado.

Todo apuntaba a que los síntomas con los que Valeria llegó a urgencias iban a derivar en una apendicitis. Pero, tras los resultados, el diagnóstico no recogía esta enfermedad.

"Tras hacerle una ecografía, los médicos vieron que Valeria tiene unos ganglios cerca del apéndice que, si se controlan, no tiene por qué pasar nada", asegura LoveYoli en su canal de Mtmad.

La influencer comenta que estuvieron todo el día en el hospital y que pensaban que iban a tenerse que quedar a pasar la noche. Pero, por suerte, pudieron volver a casa.

Los especialistas le recetaron a la pequeña una medicación específica para calmar el dolor. Algo que ha funcionado con creces, pues la de Albacete confirma que Valeria ya está recuperada.

Tras lo ocurrido, hace una reflexión final sobre la importancia de la salud: "No valoramos todo lo que tenemos y, para mí, lo más importante es la salud. Prefiero que me pasen estas cosas a mí y no a mis hijas, porque lo paso verdaderamente mal".

Asimismo, reconoce que igual fue "un susto que no debería haber contado por las redes sociales" y, por ello, desea que la salud y la suerte les acompañen en 2023: "El año no es como empieza, es como acaba".