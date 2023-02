La Asociación de vuelo libre La Tercia, en Murcia, es un núcleo zoológico dedicado a las aves desde donde Raquel Ruiz y David Morales, fundador y presidente, dedican todo su tiempo al rescate y la recuperación de aves procedentes del cautiverio, imparten charlas educativas y, desde hace un par de años, han incorporado un proyecto, escaso y desconocido en España, para realizar terapias con aves y personas con discapacidad donde trabajan con algunas de las rapaces y córvidos procedentes de su centro.

Hablamos con David Morales y también con Francisco José Moreno Martínez. el director del Centro para personas con discapacidad de Churra, dependiente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), para saber cómo ha sido su experiencia tras trabajar con la Asociación de vuelo libre La Tercia.

¿Cuáles son los orígenes de la asociación La Tercia?D. MORALES. Mi interés hacia las aves empezó a los 14 o 15 años cuando fui a la casa de un amigo que tenía una lechuza. Aprendí, a través de mi amigo, las técnicas de cómo volarla y los cuidados básicos. En nuestra propiedad familiar a las afueras de Murcia iniciamos una residencia canina, pero yo seguía fascinado con el mundo de las aves y había comenzado a instruirme de forma autodidacta, en cuanto tenía un momento libre. Con el tiempo, tuve acceso a un pollo de grajilla y durante varios años estuve trabajando con ella mientras seguía aprendiendo sobre aves y córvidos en especial. Se me daba lo suficientemente bien para que otro amigo me ofreciera otra lechuza que ya no podía mantener, y aquello fue el punto de inflexión donde me introduje de verdad en el mundo de las rapaces. Después llegó una urraca, un búho real, un cernícalo americano... Hasta que, en 2019, esa vocación finalmente tomó forma en la Asociación de vuelo libre La Tercia, que se creó para darles una segunda oportunidad a las aves criadas en cautividad, ya que por ley está prohibida su liberación, y que los Centros de Recuperación y Recepción de Animales Silvestres están saturados y no disponen de suficientes medios para atender todas y cada una de las solicitudes que les realizan. También prestamos atención veterinaria a las aves salvajes heridas, tratamientos que salen íntegramente de nuestros bolsillos, o terminamos de criarlas si son polluelos, y una vez terminado el proceso, las volvemos a poner en libertad. Con la asociación impartimos charlas educativas tanto en colegios como en nuestro centro. Hace dos años surgió la oportunidad de hacer terapias en centros de discapacitados con nuestras aves y el resultado es muy satisfactorio para los usuarios de los centros y para nosotros mismos.

¿Cómo ha sido la experiencia para el centro y sus usuarios? F.J.MORENO Mucha gente considera que las aves como rapaces y córvidos no son especies adecuadas para las terapias, están acostumbrados a verlas en otros medios, sobre todo exhibiciones de vuelo. Pero una terapia no se trata de eso y no es lo que hemos hecho aquí. Hicimos, primero, unos meses de forma continuada y después en Navidad hemos realizado algún taller suelto. Para que sirva como terapia y tenga beneficios para los usuarios tienen que ser continuas. Es una interacción a largo plazo y aunque sí pueden mostrar algún vuelo de las aves, el objetivo es que las acaricien, las toquen, las observen... que se relacionen con ellas y adquieran confianza. Cuanto más prolongada sea la terapia, más se familiarizan con las aves y es cuando se nota y aparecen realmente los mejores resultados, que es el propósito de una terapia. Hay estudios científicos que les dan mejores resultados que las terapias con otros animales como perros, caballos e incluso delfines. Las terapias con equinos, por ejemplo, se usa mucho para mejorar la plasticidad, tiene unos objetivos muy concretos. Con perros o con gatos se busca más la integración. Pero la terapia con aves consigue los mejores resultados. Con la discapacidad, por ejemplo, logra que se relajen y mejoren la coordinación psicomotriz. Algunos usuarios no pueden levantar la mano o no se mueven, y cuando ven estas aves hacen todos sus esfuerzos para intentar llegar a acariciarlas. Muchos de nuestros usuarios son autistas, y tienen dificultades para relacionarse y muestran interacciones muy limitadas con el medio que les rodea, y hemos visto que interaccionan con las aves de este programa. Expresan reacciones a nivel de comunicación que no se observan fuera de la terapia con aves, y a medida se familiarizan con ellas, se abren un poquito más. Además, los miembros de la Asociación de vuelo libre La Tercia conocen perfectamente a sus aves y eso facilita que el acercamiento con los usuarios sea personalizado, según sea el carácter de la rapaz o del córvido. La experiencia ha sido genial y esperamos retomarla este año y seguir con la terapia con continuidad.​