Este martes, Viajando con Chester emitió su segunda entrega de la temporada. Precisamente, la entrevista con Tita Cervera prometía ser una de las conversaciones más esperadas, principalmente por la pregunta sobre el origen de las dos menores tuteladas por la baronesa. Sin embargo, aunque esta cuestión apareciera en la repetida promo, finamente no fue emitida. Por ello, Risto Mejide ha querido manifestar su disgusto por esta decisión de Mediaset.

"Ayer una de las preguntas a Tita Thyssen no fue emitida, no salió en el programa", ha querido mostrar al comienzo de Todo es mentira. "Manifesté mi descontento al respecto y ya os dije que os lo iba a contar". El presentador del programa de Cuatro ha insistido: "Yo no decido lo que se emite o no, pero considero que puedo discrepar con las decisiones de esta casa".

"Discrepo porque no lo entiendo", ha matizado. Tras esto, ha procedido a recordar que la pregunta era acerca de las hijas de la baronesa, de las cuales hablaba en el programa: "Ella es la que tiene la potestad de esas dos menores y era saber el origen de todas especulaciones sobre el origen biológico de las dos menores. Ella habría tenido la opción de aclararlo o no, y habría acabado todo".

El publicista ha continuado expresando su opinión: "Creo que las preguntas jamás ofenden o no deberían molestar. Lo que pretendo es zanjar las especulaciones al respecto". "En las promociones yo le daba la opción", ha indicado. Además, se ha mostrado crítico: "No entiendo la decisión de esta cadena de quitar esta pregunta, ¿entonces por qué nos hemos tirado una semana cebando la entrevista con ella?".