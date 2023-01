Cristina Pedroche presentará 'Password' en lugar de Luján Argüelles, que tenía otro proyecto en marcha en RTVE

Quizá el lector recuerde que hace tan solo unos días la presentadora Cristina Pedroche publicaba un mensaje en Twitter en el que se lamentaba de no haber sido seleccionada para presentar un programa tras un casting que había hecho. "Me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí", decía por entonces.

Pues bien, ese programa era el concurso Password y no fue seleccionada para ser la presentadora "a pesar de haber hecho un casting muy bueno", según adelantaba Vertele, porque la cadena, Antena 3, optó por otra candidata: Luján Argüelles, que ya había presentado ese formato en el pasado y contaba con el beneplácito de los fans del concurso y de la fuerza de la costumbre y la nostalgia.

Que Luján Argüelles sería la presentadora de Password nunca se anunció oficialmente, a pesar de que las conversaciones entre cadena y presentadora estaban muy avanzadas, pero han acabado por frustrarse a causa de otro proyecto de la asturiana.

Atresmedia (matriz de Antena 3) preparaba un contrato de cadena con Luján Argüelles, que advirtió de que tenía en marcha otro proyecto televisivo, un programa para RTVE, en principio de índole menor, algo que no suponía una incompatibilidad.

No obstante, según ha sabido 20minutos.es, RTVE sí vio incompatibilidad con que Luján Argüelles trabajara en ambos formatos, por lo que le dio a elegir: el programa en la pública o el programa en Antena 3. Luján Argüelles, muy involucrada con el proyecto de TVE (un formato llamado Brigada Tech, que pretende fomentar la digitalización entre la población más mayor), tuvo que elegir y decidió renunciar a Password, al ser Brigada Tech un formato que ella misma había promovido.

Argüelles presentó el concurso Password entre 2008 y 2010 en Cuatro, un espacio por el que recibió el premio Antena de Oro 2009 a mejor presentadora.

Ahora, será Cristina Pedroche, que además de colaboradora televisiva tiene experiencia como presentadora en formatos como Pekín Express o Love Island: España, la que le imprima su estilo al concurso. "Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto", decía sobre aquel casting con el que finalmente sí consiguió el trabajo.